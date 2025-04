Кардиналите от Католическата църква обсъждат конклава

К ардиналите от Католическата църква, които вече пристигнаха в Рим, ще се срещнат днес, за да обсъдят избора на нов папа, предаде ДПА.

Това е петата т.нар. Генерална конгрегация след смъртта на папа Франциск на Светли понеделник.

От днес може да бъде посещаван гробът на папа Франциск в базиликата "Санта Мария Маджоре"

Все още не е ясно колко точно кардинали ще участват в срещата, която е известна и като предконклав.

От няколко дни има оживени спекулации за кандидатите и възможните фаворити. Кардиналите вече се срещнаха в дните преди погребалната служба и погребението на Франциск в събота.

Засега няма дата за началото на конклава, който ще се проведе при закрити врати в Сикстинската капела. Най-ранната възможна дата би била 5 май.

The third of the General Congregations of the Sacred College of Cardinals, the pre-conclave meetings to discuss the direction of the Church pic.twitter.com/1YSczJaGgG