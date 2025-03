Мъж от Южна Каролина ще бъде екзекутиран в САЩ чрез разстрел

З атворник в Южна Каролина, осъден за убийството на родителите на бившата си приятелка с бейзболна бухалка, ще бъде първият човек в САЩ, екзекутиран чрез разстрел от 15 години.

Ако екзекуцията на Брад Сигмън се осъществи на 7 март в 18:00 местно време (23:00 GMT), трима доброволци, скрити зад завеса, ще стрелят едновременно в гърдите му със специално проектирани куршуми.

Според държавната процедура осъденият трябва да бъде вързан към стол в камерата за екзекуции, след което върху гърдите му се поставя мишена, а на главата – торба.

67-годишният Сигмън бе признат за виновен за убийството на Дейвид и Гладис Ларк през 2001 г., преди да отвлече бившата си приятелка под заплаха с оръжие. Тя успяла да избяга, докато той стрелял по нея.

Изправен пред избор между екзекуция на електрическия стол или чрез смъртоносна инжекция, адвокатите на Сигмън заявиха, че той предпочел разстрела заради съмненията си относно ефективността на другите два метода.

Той ще бъде първият екзекутиран чрез разстрел в САЩ от 2010 г. насам и едва четвъртият след повторното въвеждане на смъртното наказание през 1976 г.

Случаят

Сигмън беше обвинен в убийство през 2001 г., след като разследващите установили, че е убил родителите на бившата си приятелка в дома им в окръг Грийнвил, нанасяйки им множество удари с бухалка.

Той също така заявил пред детективите, че възнамерявал да нарани бившата си приятелка, но тя успяла да избяга.

„Не можех да я имам. Нямаше да позволя на никой друг да я има", казал той.

Върховният съд на Южна Каролина тази седмица отхвърли искането на адвокатите му за намеса. Те настояваха за повече време, за да проучат лекарството, използвано в смъртоносните инжекции в щата, и повдигнаха въпроси относно адекватността на защитата му от 2002 г.

