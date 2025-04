Какво знаем за една от най-кървавите атаки на Москва за 2025 година

Р уски ракетен удар в жилищен район на централния украински град Кривий Рих отне живота на най-малко 18 души, включително девет деца, съобщиха местните власти в петък. Това е една от най-кървавите атаки на Москва тази година, предава The Guardian .

Ударът, извършен в родния град на президента Володимир Зеленски, е повредил жилищни сгради и е предизвикал пожари, информира областният управител Серхий Лисак в „Телеграм“. Над 30 души, включително тримесечно бебе, са настанени в болница. Според службите за спешна помощ най-малко 50 души са били ранени, като броят на пострадалите продължава да нараства.

Президентът Зеленски заяви, че спасителните действия продължават, и призова Запада да упражни по-голям натиск върху Москва.

„Всички руски обещания завършват с ракети, дронове, бомби или артилерия“, каза той в традиционното си видеообръщение. „Дипломацията не означава нищо за тях“, допълни той.

Министерството на отбраната на Русия обяви, че ударът е бил насочен срещу военен сборен пункт — твърдение, което украинската армия определи като „невярна информация“.

Russia struck President Zelensky’s hometown, killing 12 people. Many of those injured or killed were children.



I don’t know how much of this Ukraine is expected to take while being yelled at for being ungrateful. pic.twitter.com/FL7UnJOFqf