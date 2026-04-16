Свят

Словакия заплаши да блокира новите санкции срещу Русия

Словакия няма да блокира заема за Украйна

16 април 2026, 20:45
Словакия заплаши да блокира новите санкции срещу Русия
Източник: iStock photos/Getty images

С ловашкият министър на външните работи Юрай Бланар заяви днес, че Словакия ще блокира следващите санкции срещу Русия, ако не получи гаранции за доставката на петрол по петролопровода "Дружба", повреден при руски удари срещу Украйна на 27 януари тази година, предаде "Франс прес".

"Ако петролопроводът "Дружба" не бъде пуснат отново в експлоатация, докато се обсъжда одобрението на 20-ия пакет санкции срещу Русия, ние няма да подкрепим тези санкции", подчерта Бланар, цитиран от "Денник Ен".

"Не разполагаме с друго средство, с което да накараме украинския президент Володимир Зеленски и Европейската комисия да възстановят "Дружба", посочи той пред словашкия парламент.

В същото време Бланар увери, че Словакия няма да блокира заема за Украйна въпреки напрежението около петролопровода "Дружба".

Словашкият министър-председател Роберт Фицо и унгарският му колега Виктор Орбан обвиниха Зеленски в шантаж, що се отнася до възобновяването на работата на петролопровода, отбелязва АФП.

Орбан блокира планиран заем на ЕС на стойност 90 милиарда евро за Украйна, което предизвика възмущението на страните членки на ЕС, тъй като първоначално унгарският премиер беше обещал, че ще одобри заема. Той обаче загуби парламентарните избори, произведени в Унгария в неделя.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Словакия Русия Санкции Петролопровод Дружба Санкции срещу Русия
