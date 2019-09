Д нес е денят, в който се очаква хиляди хора да щурмуват секретната „Зона 51“ в САЩ. Събитието беше организирано във Фейсбук под надслов „Щурмувайте „Зона 51“, не могат да спрат всички нас“. След като американските военни предупредиха, че няма да позволят демонстрацията да се случи, човекът, който даде идеята, заяви, че се е пошегувал. Въпреки това на 20 септември се очаква наплив на хора към строго секретното съоръжение в Невада. Над милион бяха хората, които заявиха в социалната мрежа, че ще дойдат.

Съседните на „Зона 51“ градчета Рейчъл и Хико се готвят за небивал прилив на туристи. А американската армия се готви да спре всички, които се опитат да преминат огражденията на секретната база.

Какво точно е обаче „Зона 51“? Съоръжението се вижда на сателитни снимки на „Гугъл“. Там има писти с обща дължина 3,7 км. В съседство се намират два други секретни военни обекта - тестова площадка за ядрени оръжия, използвана от 50-те, до 90-те години на XX век и полигон за изпитания и тренировки на армията.

Посетителите са предупреждавани, че „Зона 51“ се пази от електронно наблюдение и въоръжена охрана. Целият комплекс е разположен на 29 милиона декара площ.

Според американските военни, той представлява „гъвкаво, реалистично и многоизмерно бойно пространство за провеждане и разработка на тактики за тестване и усъвършенстване на обучението“.

„Зона 51“ е създадена по време на Студената война между САЩ и Съветския съюз като съоръжение за изпитване и разработка на самолети, включително разузнавателните машини U-2 и SR-71 Blackbird.



Въпреки че е отворена през 1955 г., съществуването ѝ е признато официално от ЦРУ едва през август 2013 г.



Четири месеца след това, президентът Обама стана първият държавен глава на САЩ, споменал „Зона 51“ публично.

Въпреки че официалната информация е оскъдна, се смята, че американските военни продължават да използват съоръженията за разработване на авангардни самолети. Вероятно около 1500 души работят там, като много от тях пътуват с чартърни полети от Лас Вегас.

Тайната, заобикаляща „Зона 51“, е помогнала за подхранването на много теории за конспирация.



Най-известната е твърдението, че в базата се пази извънземен космически кораб и телата на пътувалите в него същества, след като катастрофата им край Розуел, Ню Мексико, през 1947 г. Правителството на САЩ твърди, че не е имало извънземни, а падналият обект е бил метеорологичен балон.



Свързването на „Зона 51“ с извънземни може да служи като полезно разсейване за разузнавателните агенции, особено с оглед на разработваните в базата летателни технологии.

Властите предупредиха, че в района се провеждат учения на военновъздушните сили и всеки, които се опита да влезе ще бъде „обезкуражен“, тъй като „ВВС на САЩ винаги са готови да защитят Америка и нейните активи“.

