О коло 1 милион души искат да щурмуват американската военна база "Зона 51" в Невада, като целта на участниците в събитието е да видят "скритите вътре извънземни". Събитието, организирано във Facebook , набира огромен брой последователи. За малко повече от 24 часа, близо 400 000 души са заявили, че ще присъстват на щурма.

Военната база "Зона 51" в щата Невада отдавна се свързва с теории на конспирацията за извънземни форми на живот. В филма от 1996 година "Денят на независимостта", базата се явява като лаборатория за провеждане на експерименти с извънземни, но сегашната й цел е секретна и забулена в мистерия.

Американските власти признаха за съществуването на базата едва през 2013 година, а и досега тя остава добре защитен обект.

"Всички ще се срещнем в туристическия център "Alien Center Зона 51" и ще координираме нашия щурм", пишат организаторите. В момента около 1 милион души са заявили, че ще вземат участие в събитието, други 837 000 са проявили интерес към него. Щурмът е насрочен за 20 септември.

Организаторите предлагат на участниците да стартират "като Наруто, за да изпреварят куршумите", следвайки уникалния стил на главния герой на японското аниме "Наруто", който тича с главата напред.

Okay, guys. Here is our #Area51 attack plan. We need a head count.



RT & COMMENT if you’re down 😎 pic.twitter.com/8Zonv5IvaP