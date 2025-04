Пръстенът на рибаря – символ на властта и приемствеността в Римокатолическата църква

Какво е "Пръстенът на рибаря" - символът, който папа Франциск промени?

"Пръстен на рибаря" е вторият официален атрибут на римския папа, заедно с тиарата.

Франциск избира да носи по-обикновен, сребърен пръстен, а не традиционния масивен златен. Той запазва символиката, но не я подчертава като власт. Това беше много в духа на неговата скромна линия още от началото на понтификата му. Традиционният „Пръстен на рибаря“ му е връчен по време на интронизацията, но той не го носи ежедневно, за разлика от предшествениците си.

“Пръстенът на рибаря” е пръстен-печат, който се връчва на папата – върховния глава на Римокатолическата църква – при встъпването му в длъжност. Стандартният му дизайн изобразява Свети Петър, апостол, като над изображението е изписано името на действащия папа. В миналото пръстенът се е използвал като печат за личната кореспонденция на папата и за папски бреве (официални, но по-малко тържествени документи), и е бил един от двата папски печата, другият от които е оловният печат, наречен була (bulla). Въпреки че “Пръстенът на рибаря” вече не се използва като печат, всеки новоизбран папа получава собствен пръстен като символ на епископската си власт. След смъртта на папата пръстенът се унищожава от камерленгото – личният представител на Свещения колеж на кардиналите в управлението на църквата – като знак за прекратяване на властта на починалия папа.

