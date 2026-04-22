Как планът на ЕС за "енергийната криза" ще помогне - и къде няма да е достатъчен

Е вропейската комисия ще представи в сряда мащабен пакет от спешни мерки в енергетиката, с който се опитва да предотврати задълбочаваща се енергийна криза.

Проблемът, който се променя постоянно

Ако изобщо има един въпрос, той е: какъв точно проблем се опитва да реши ЕС.

От началото на войната между Иран и Израел на 28 февруари, европейската политика се люлее между различни приоритети. Първоначално тревогите бяха за високите цени, които вече растяха. После фокусът се измести към сигурността на газовите доставки. След това на преден план излязоха запасите от авиационно гориво и капацитетът на рафинериите.

Над всичко стои конфликтът в Персийския залив и нестабилността около Ормузкия проток, ключовия морски маршрут, през който преминава голяма част от световната енергия. Променливите цели на президента на САЩ Доналд Тръмп и нестабилната дипломация допълнително усложняват ситуацията.

Брюксел чертае извънредни планове за дълга енергийна криза

Какво подготвя Европейската комисия

Според проектодокументи, цитирани от Politico , пакетът мерки ще се опита да отговори едновременно на няколко кризи.

Основно държавите ще бъдат насърчени да използват съществуващи правила или ще получат временни облекчения. Сред тях:

държавите ще могат да субсидират до 70 процента от разходите за електроенергия на едро до декември ще се покриват до 50 процента от допълнителните разходи за горива за определени сектори Комисията ще работи с държавите за временни данъчни облекчения, които да намалят сметките за енергия

Дългосрочни политики и "кризисни импровизации"

Част от мерките са продължение на вече съществуващата климатична политика на ЕС, ускоряване на декарбонизацията, стимули за зелени инвестиции и насърчаване на енергийно ефективни уреди.

Друга част са спешни и частично импровизирани мерки: по-добра координация между страните, ограничаване на търсенето и подобряване на обмена на информация.

Съмнения в ефективността

Въпреки широкия пакет, експерти и представители на държави членки се съмняват, че той ще бъде достатъчен.

Един национален представител казва, че разширяването на субсидиите "може да даде известен комфорт, но едва ли ще промени ситуацията съществено".

Енергийният министър на Литва Жигимантас Вайчиунас подчертава, че страните, зависими от изкопаеми горива, не могат бързо да преминат към електрификация:

"Никой не може да предскаже глобалните пазари, понякога сме заложници на ситуацията."

Как се стигна дотук

В началото на конфликта реакцията на ЕС беше сравнително спокойна. Европейски официални лица твърдяха, че благодарение на диверсифицираните доставки и развитието на възобновяемата енергия, кризата няма да бъде толкова тежка, колкото тази след руската инвазия в Украйна през 2022 година.

Тогава основният риск се смяташе за цените, а не за недостиг на енергия. Комисията насърчаваше вече съществуващи инструменти, данъчни облекчения, субсидии и ускоряване на зеления преход.

Новият проблем - втечненият газ

ЕС не е силно зависим от енергията от Персийския залив, но се появява нова уязвимост, втечненият природен газ (LNG).

За разлика от газопроводите, LNG танкерите отиват там, където цената е най-висока. Това означава, че при криза в Ормузкия проток корабите могат да се пренасочат към Азия, а Европа да остане с по-малко доставки.

Шокът от Катар

Критичен момент настъпва на 19 март по време на среща на европейските лидери, когато бомбардировка на големи газови находища в Катар изважда от строя около 3 процента от световните доставки за секунди.

Няколко държави от ЕС, включително Италия и Белгия, са засегнати след обявяване на форсмажорни клаузи от катарската енергийна компания.

Проблемът с авиационното гориво

Оказва се, че още по-сериозен проблем е зависимостта от дизел и авиационно гориво. Около 40 процента от доставките на ЕС преминават през Ормузкия проток.

От края на март ЕС обсъжда мерки като ограничаване на пътувания, споделяне на гориво между държави и дори препоръки за "икономично шофиране".

Въпреки това анализатори предупреждават, че Европа има едва около шест седмици запаси от авиационно гориво.

Липса на координация

Европейската реакция е затруднена и от липсата на координация между страните. В много случаи решенията се вземат двустранно между Комисията и отделни държави.

Някои страни дори предлагат създаване на общ комуникационен канал за информация за енергийните доставки.

Зеленият преход като дългосрочно решение

Въпреки кризата, ЕС продължава да залага на зеления преход като основно решение.

Литовският министър Вайчиунас подчертава, че единственият устойчив път е отказът от изкопаеми горива:

"Няма бързо решение. Единственият дългосрочен изход е отказът от зависимостта от изкопаеми горива."