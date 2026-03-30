Извънредна видеоконферентна среща заради войната в Близкия изток на министрите на енергетиката в ЕС

Брюксел търси координиран подход за овладяване на ценовия шок и гарантиране на доставките в условията на военен конфликт

30 март 2026, 12:44
Източник: AP/БТА

М инистрите на енергетиката от страните членки на Европейския съюз ще проведат извънредна неформална видеоконферентна среща утре, 31 март. Основната цел на разговорите е изработването на единен и координиран подход към усложняващата се енергийна ситуация, провокирана от събитията в Близкия изток, съобщават от Съвета на ЕС.

Срещата идва в критичен момент, в който европейската икономика е изправена пред нов риск от инфлационен шок, предизвикан от нестабилността на пазарите на суровини.

Акцент върху веригите за доставки

Очаква се министрите да обсъдят сценарии за защита на ключови логистични трасета. Тъй като конфликтът в Близкия изток показва признаци на дълготрайност с потенциал да се прехвърли и през 2027 г., Брюксел е подложен на натиск да предложи мерки, които да спрат поскъпването още в началото на веригата на стойност – при производството и транспорта.

Експерти обръщат внимание, че в някои части на света вече се наблюдава риск от разкъсване на веригите за доставки, което налага Европа да действа изпреварващо, за да избегне въвеждането на енергийни режими или спиране на индустриални мощности.

Индустрията и транспортът под прицел

Една от основните теми на видеоконферентната връзка вероятно ще бъде как държавите членки да балансират тежестта на кризата между националните бюджети и частния сектор. В много европейски страни, включително и в България, работодателските организации вече настояват за актуализиране на компенсациите за електроенергия и горива, тъй като досегашните механизми се оказват недостатъчни пред лицето на ескалиращия конфликт.

Обсъжданият механизъм предвижда по-тясно сътрудничество при нотифицирането на държавни помощи за енергоинтензивните производства, които формират гръбнака на европейския БВП. Целта е да се запази конкурентоспособността на ЕС и да се предотврати хаотично поскъпване на потребителските стоки.

Следващи стъпки

Резултатите от неформалните консултации ще залегнат в основата на предстоящите решения на Съвета на ЕС, които трябва да дадат правна рамка на новите антикризисни инструменти. Министрите ще разгледат и възможностите за използване на извънредните приходи от ДДС върху енергийните продукти за директно подпомагане на транспортния сектор, за да се гарантира, че логистиката ще остане функционална и в най-лошите сценарии.

Към момента ситуацията се определя като „динамична“, а Брюксел остава в режим на постоянна готовност за реакция при внезапни промени в цените на петрола и природния газ.

