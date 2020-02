Извънредно положение в САЩ заради коронавируса

А мериканското правителство обяви извънредно положение в общественото здравеопазване заради епидемията от коронавируса в Китай и съобщи, че временно забранява влизането в САЩ на чужди граждани, които може да представляват потенциална опасност, предават световните агенции.

Смъртоносният вирус превзе цял Китай, международна евакуация

От неделя американските граждани, пътували до китайската провинция Хубей в последните две седмици, ще бъдат поставяни под задължителна 14-дневна карантина, каза министърът на здравеопазването Алекс Азар на брифинг с журналисти в Белия дом.

Също така правителството ограничава полетите от Китай до седем американски летища. Всички самолети от Китай ще бъдат насочвани към нюйоркското летище "Дж. Ф. Кенеди" и летищата в Чикаго, Сан Франциско, Сиатъл, Атланта, Хонолулу и Лос Анджелис.

Американският здравен министър и директорът на Центровете за контрол и превенция на болестите отбелязват, че рискът за американците е нисък.

