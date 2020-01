Поставят под карантина във ВМА българите от Ухан

Е кип от военномедицински специалисти ще участва в транспортирането с военен транспорт до България на нашите сънародници, намиращи се в Китай. Това съобщиха от пресцентъра на ВМА.

Те ще бъдат настанени в Катедрата по инфекциозни болести на Военномедицинска академия (ВМА) в стаи със специален достъп. Осигурени са – както за тях, така и за специалистите, които ще ги наблюдават, изолационни костюми, защитни маски и очила.

Няма да се допуска контакт със странични лица, докато не премине карантинният период. Информация за състоянието им ще бъде подавана своевременно на средствата за масова информация.

От днес лабораторията на ВМА разполага и с китовете за генетична диагностика на новия коронавирус 2019-nCoV.

Ситуацията с разпространението на вируса се следи непрекъснато. Разработени са планове за реакция и действия, свикан е Кризисен щаб, включващ и военномедицинско разузнаване.

По-рано днес вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева заяви, че

"с Министерството на здравеопазването предприехме всички мерки да бъде осигурен карантинен период и да бъдат изолирани тримата български граждани в Китай, когато се приберат в България, за да не допускаме по никакъв начин евентуално разпространяване на заразата".

По думите й и тримата са в добро здравословно състояние и няма никакви данни да бъдат заразени.

"Единият от тях е жена с двойно гражданство и ще бъде включена по нейно желание в самолет, изпращан от Германия, а другите двама български граждани са в списъка за самолет, който излита от Франция, но всъщност това е европейска мисия", обясни Захариева. По думите й утре самолетите ще излетят от Ухан.

Междувременно в Русия са регистрирани първите два случая на заразяване с коронавирус,

в Забайкалски край и Тюменска област, съобщи вицепремиерът на страната Татяна Голикова, предава "Интерфакс".

Според нея заразените са китайски граждани.

Голикова добави, че започва евакуиране на руски граждани от китайския град Ухан и провинция Хубей, ако те изразят желание. Според нея 300 граждани на Русия са в Ухан, а Хубей-341. Голикова съобщи, че руските граждани ще получат възможност да изберат дали да останат в Китай или да се върнат в Русия, но ако изберат последното, ще трябва да прекарат две седмици под карантина.

"Човек може да се зарази повторно с коронавируса 2019-nCoV,

независимо че организмът му вече е изградил имунитет срещу него", предаде ТАСС.

Това заяви ръководителят на комисията за борба с коронавируса в пекинската Болница на китайско-японската дружба Чжан Цинюан.

"Някои антитела, създавани от човешкия организъм в отговор на заразяване, може да не просъществуват дълго - заяви той на пресконференция. - Затова има риск от повторно заразяване."

По думите на специалиста, е необходимо да се осигурят защита и грижи за онези, които са били заразени с вируса и са се излекували.

Чжан Цинюан отбеляза, че особено внимание трябва да се обърне на хората с тежка форма на заболяването, които се нуждаят от много време за възстановяването си.

"Освен това е нужно да се предпазят от простудни болести - каза той. - Съветвам всички оздравели пациенти редовно да минават повторни медицински прегледи."

Официални статистически данни сочат, че в Китай 180 души вече са се излекували от новата форма на пневмония, предизвикана от вируса 2019-nCoV.

Независимо че броят на оздравелите не превишава този на смъртните случаи, местните експерти смятат, че в близко бъдеще ситуацията ще се подобри.

