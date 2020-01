Китайка, излекувана от коронавируса, разказа за заболяването

К итайка, възстановила се от тежката пневмония, предизвикана от новия коронавирус, разказа за болестта и преживяванията си.

"Фамилията ми е Цзян, на 44 години съм. Произхождам от окръг Ухан, Чунцин (Югозападен Китай) и работя в Ухан през последните няколко години. Днес ме изписаха от централната болница в Санся", започва разказа си тя.

Пети случай на заразен с коронавирус в Германия

На 15 януари жената се прибира, за да отпразнува китайската Нова година. Съпругът ѝ я посреща на жп гарата и вижда, че Цзян се чувства много зле. Веднага я закарал в местната болница.

Няколкодневното лечение не дало положителен резултат.

"На 21 януари ме прехвърлиха в Централната болница в Санся, настаниха ме в изолационно отделение и ми поставиха диагноза пневмония, причинена от нов тип коронавирус. Проведоха антивирусно и антиинфекциозно лечение, лекарите дори използваха методите на традиционната китайска медицина. В последните дни всички симптоми се промениха към по-добро. Лекарите казаха, че могат да ме изпишат. За цялото лечение болницата не ми взе нито един юан", разказва жената пред Агенция "Синхуа".

СЗО обяви международно извънредно положение

Тя споделя, че най-важното е хората да не се страхуват за себе си и да се опитат да се предпазят максимално добре.

"Много е важно да носите маска и да миете ръцете си по-често. Ако температурата ви се повиши, имате кашлица и други симптоми, трябва незабавно да отидете в болницата. Не е нужно да се притеснявате и страхувате, че ще сте в изолация. Трябва да поддържате добро си настроение, да правите всичко, което ви казват лекарите, да им се доверите и тогава определено ще се оправите", съветва тя.

Към момента има 9692 потвърдени случая на заразяване с коронавируса "2019-nCov", 213 души починали от него.

Предишните официални данни за Китай бяха 132 смъртни случая и 7711 заразени.

Съмнения за коронавирус: Блокираха круизен кораб с 6 000 пътници

Почти всички фатални случаи и повечето заразени са в провинция Хубей, чиято столица Ухан е епицентърът на епидемията.

В Италия по-рано днес потвърдиха за първи два случая на заразяване с коронавирус. Властите обявиха, че преустановяват всички полети от и до Китай.

Заразените са двама китайски туристи, които са пристигнали в страната преди няколко дни. Те са поставени в изолация в център за инфекциозни болести в Рим.

Пети случай на заразен с коронавируса пък бе потвърден в южната германска провинция Бавария. Пациентът е работил в същата компания, както и останалите четирима души, които са се заразили от колега, който наскоро се е върнал от командировка в Китай. Това потвърждава предаването на вируса от човек на човек в страната.

Световната здравна организация (СЗО) обяви в четвъртък международно извънредно положение заради епидемията с новия коронавирус, започнала в Китай. Международно извънредно положение за здравето е рядко използвано обозначение за заплаха, която представлява глобален риск.

.@WHO is working closely with all countries to control the new #coronavirus outbreak. Person-to-person transmission has been seen in at least 3 countries outside #China – Japan 🇯🇵 , Vietnam 🇻🇳 & Germany 🇩🇪 - and the cooperation and info-sharing has been very good.