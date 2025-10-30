Свят

Извадиха още две тела от падналата сграда в Турция

Единствено най-голямото дете в семейството - 18-годишната Дилара Билир, оцеля в инцидента

30 октомври 2025, 22:43
Източник: AP/БТА

Б роят на жертвите на вчерашния инцидент със срутил се блок в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели достигна четири, след като изпратените на място спасители извадиха изпод отломките и двамата родители от затрупаното петчленно семейство, съобщава турската държавна телевизия "Хабер".

Телата на майката и бащата бяха открити в развалините на срутената сграда след продължила 19 часа операция.

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

Единствено най-голямото дете в семейството - 18-годишната Дилара Билир, оцеля в инцидента. Братът и сестра ѝ бяха извадени мъртви вчера от срутилия се седеметажен блок.   

Екипите работиха през целия ден и през нощта на мястото на сградата, която рухна сутринта около 7:30 часа турско време (6:30 българско), затрупвайки майката Емине, бащата Левент и децата им Емир (12-годишен), Ниса (14-годишна) и Дилара Билир.

Дванадесет сгради в околността бяха евакуирани като предпазна мярка, а улицата беше затворена за автомобилен и пешеходен трафик. Мястото беше оградено с метални бариери, за да могат екипите да работят безпрепятствено.

Стотици хора от екипите за издирване и спасяване разчистваха отломките от района с кофи, а бетонните блокове бяха повдигани с помощта на кранове, посочва "Хабер". След като работиха през цялата вечер и през нощта, екипите достигнаха безжизнените тела на бащата Левент Билир и майката Емине Билир приблизително 19 часа по-късно.

Откриха тяло на дете сред отломките на рухналата сграда край Истанбул

Макар че засега причината за срутването на сградата остава неизяснена, кметът на град Гебзе Зиннур Бююкгьоз допусна вчера възможността инцидентът да е свързан с изграждана в близост линия на метрото.

Град Гебзе освен това се намира по протежението на Северноанадолския разлом и беше сред главните места, засегнати от земетресението с магнитуд 7,6 през 1999 г., при което загинаха общо около 18 000 души, напомня "Асошиейтед прес".

Експертите отдавна предупреждават, че неспазването на съвременните строителни норми в Турция представлява значителен риск в районите, изложени на земетресения. 

През януари четириетажна сграда се срути в централния град Коня, причинявайки смъртта на двама души. Търговците, които са наемали партерния етаж, в момента са подсъдими, за да се установи дали не са премахнали носещи колони, за да спечелят повече пространство, което е често срещана практика въпреки тежките наказания. Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат до 22 години затвор, посочва още АП.

Източник: БТА, Мина Димитрова    
Гебзе жертви спасителни операции Турция
