Израелският министър на отбраната: Операцията в Газа е към края си

И зраелският министър на отбраната Израел Кац заяви вчера, че операцията на Израел в ивицата Газа е към края си, предаде ДПА.

"Наближаваме завършека на операцията в Газа", се казва в изявление на Кац, направено седмица след края на краткото военно противопоставяне между Израел и Иран.

🇮🇱⚡️ The Israeli government says Netanyahu is working to end the Gaza operation and bring the hostages home as soon as possible. pic.twitter.com/ZgvIkUgazF