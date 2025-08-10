Свят

Израелски активисти нахлуха в предаване на живо

Организацията „Стоейки заедно“, която води кампания за мир между израелци и палестинци, пое отговорност за протеста

10 август 2025, 16:14
Израелски активисти нахлуха в предаване на живо
Източник: AP/БТА

И зраелски активисти нахлуха снощи в излъчвано на живо телевизионно предаване, за да протестират срещу разширяването на войната в Газа, предаде ДПА.

По време на гласуване в риалитишоу няколко младежи, облечени в бели тениски с надпис „Напускаме Газа“, скочиха на сцената и демонстративно седнаха на пода.

„Хората искат край на стрелбата“, скандираха те, докато бяха отвеждани от охраната.

Протести в Израел срещу плановете на Нетаняху за Газа

Организацията „Стоейки заедно“, която води кампания за мир между израелци и палестинци, пое отговорност за протеста.

„Докато заложниците са оставени да умират, а деца загиват от глад само на час път с кола от студиото, медиите не казват на хората какво се случва в Газа и съобщават на гражданите, че всичко е нормално“, заяви групата на страницата си във Фейсбук.

Според организацията „обичайният живот“ няма да продължи, ако израелското правителство изостави заложниците и продължи своята „кампания за разруха и глад в Газа“ в името на мечтата за завладяване и заселване.

Иран обвини Израел в етническо прочистване

Войната може да бъде спряна единствено ако всеки прекъсне рутинното си ежедневие, се подчертава в изявлението: „Трябва да попречим на правителството да продължи военните си планове, които вредят на всички ни“, се допълва в изявлението.

В петък кабинетът по сигурност на Израел одобри предложението на премиера Бенямин Нетаняху за ново настъпление за превземане на град Газа в едноименния палестински анклав.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
