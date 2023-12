Израелската армия по погрешка е убила трима заложници в Газа

И зраелската армия твърди, че е убила трима заложници, които са били задържани в Газа, след като са били „погрешно идентифицирани като заплаха“ в северния град Шеджаия.

Телата са върнати в Израел, а две от жертвите бяха идентифицирани като Йотам Хаим, който беше отвлечен от Кибуц Кфар Аза и като Самер Талалка, който беше отвлечен от кибуца Нир Ам.

Israel kills its own people it new when it started the war on Gaza that the IDF would kill the hostages Israel says it mistakenly killed three hostages in northern Gaza https://t.co/AVHCuUWh77