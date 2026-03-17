Свят

Израел: Ръководителят на иранската служба за национална сигурност е убит

По-рано стана ясно, че Израел е нанесъл удар срещу Лариджани през нощта

Обновена преди 1 час / 17 март 2026, 11:41
Източник: БГНЕС/EPA

А ли Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, е бил убит според израелския министър на отбраната Кац, съобщи „Ал Джазира“.

Ако бъде потвърдено, Лариджани ще бъде най-високопоставената жертва в конфликта, откакто при съвместните удари на САЩ и Израел беше убит бившият върховен лидер Али Хаменей, заедно с няколко членове на неговото семейство, в първия ден от войната, започнала на 28 февруари.

Израел обяви, че е елиминирал приближен до върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей

Лариджани беше видян за последно публично на 13 март, когато присъства на митинг по случай Деня на Ал-Кудс в подкрепа на палестинците в Техеран, заедно с иранския президент Масуд Пезешкиан.

Той е дългогодишна фигура в иранската политическа йерархия и в определен период е ръководил ядрените преговори на страната със Запада. Бил е и председател на иранския парламент.

Нетаняху обяви, че Али Хаменей вероятно е убит

На 17 март израелската армия съобщи в публикация в X, че е убила командира на подразделението „Басидж“ – вътрешната паравоенна структура за сигурност към Революционната гвардия на Иран.

„Водени от точна разузнавателна информация, военновъздушните сили извършиха целенасочен удар вчера в сърцето на Техеран, при който беше елиминиран Голам Реза Солеймани, командир на подразделението „Басидж“ през последните шест години“, се казва в съобщението.

На този фон официалните профили в социалните мрежи на иранския съветник по националната сигурност Али Лариджани публикуваха ръкописно послание, малко след като Израел обяви, че е бил убит.

Техеран не е потвърдил смъртта на Лариджани, а самата публикация не коментира това твърдение.

Съобщението представлява почит към 84 ирански моряци, загинали по-рано този месец, когато тяхната фрегата беше потопена от американска подводница в Индийския океан.

Бележката, написана с черно мастило и без посочена дата, е публикувана в профилите на Лариджани в Х и „Телеграм“, предаде АФП.

„Мъченичеството на храбрите мъже от Военноморските сили на Армията на Ислямската република на борда на „Дена“ е част от жертвите на доблестния народ, изправен в този момент на борба срещу международните потисници“, се казва в текста.

Моряците загинаха на 4 март край бреговете на Шри Ланка, когато фрегатата IRIS Dena бе поразена с торпедо - инцидент, който разшири конфликта в Близкия изток към Индийския океан.

„Тяхната памет винаги ще остане в сърцето на иранския народ, а тези жертви ще укрепят основите на армията на Ислямската република за години напред в рамките на въоръжените сили“, се допълва в посланието.

Иран е във война с Израел и Съединените щати от 28 февруари, когато те нанесоха удари, при които загина върховният лидер на страната Али Хаменей, предизвиквайки конфликт, който се разпространи в целия Близък изток.

Смъртта на Хаменей беше потвърдена от Иран часове след съобщенията на Израел и САЩ. 

Израел Али Лариджани Опит за убийство Иранска сигурност Израелска отбрана Военен удар Израел Кац Еял Замир Медии Национална сигурност
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

