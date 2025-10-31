Израел идентифицира телата на върнатите заложници, един от тях е с българско гражданство

И зраел съобщи, че е идентифицирал останките на заложниците Амирам Купер и Сахар Барух, чиито тела бяха върнати от Хамас по-рано същия ден.

Сахар Барух, който има и българско гражданство, беше отвлечен от кибуца Беери в Газа и убит по време на неуспешна спасителна операция на армията два месеца по-късно. Той беше на 25 години, когато загина.

The IDF has identified Amiram Cooper, 85, and Sahar Baruch, 25, as the two hostages whose bodies were returned to Israel from Gaza yesterday.



May their memories forever be a blessing 🕯️ pic.twitter.com/7CZpqhWCo5 — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 30, 2025

Амирам Купер, на 84 години по време на отвличането му, беше отвлечен заедно с жена си Нурит Купер от дома им в кибуца Нир Оз.

В изявление на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху се посочва, че семействата на загиналите мъже са били уведомени след като „завърши процеса на идентификация от Националния институт по съдебна медицина“, предаде АФП.

Бойци отвлякоха 251 души като заложници по време на атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която предизвика войната в Газа.

Двама от отвлечените заложници имат българско гражданство – Сахар Барух, чието тяло беше върнато вчера, и Матан Ангрест, който беше освободен при влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня заедно с останалите живи заложници.

Heartbroken but relieved Sahar Baruch is home after 755 days in Hamas captivity. 💔



Sahar, 24, from Kibbutz Be’eri, was abducted on October 7, 2023, after terrorists murdered his grandmother, Geula and his brother, Idan.



Sahar was taken into Gaza and died in captivity.



Sahar… pic.twitter.com/QzIplwD4Cu — Israel ישראל (@Israel) October 31, 2025

Досега бунтовниците са върнали останките на 17 от 28-те загинали заложници, които Хамас се съгласи да предаде като част от споразумението за примирие с Израел, посредничено от САЩ.

В изявление кампанията „Форум на семействата на заложници и изчезнали лица“ изрази подкрепата си за семействата на Купер и Барух и призова за връщането на телата на останалите загинали заложници.