Свят

Бенямин Нетаняху ще се кандидатира за нов мандат като премиер на Израел

Настоящият мандат на Нетаняху бе белязан от мащабни протести срещу проекта му за съдебна реформа

19 октомври 2025, 07:26
Бенямин Нетаняху ще се кандидатира за нов мандат като премиер на Израел
Източник: БТА

М инистър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху обяви в събота вечерта, че ще се кандидатира за нов мандат на предстоящите избори, предаде Франс прес.

В ефира на израелския "Канал 14" Нетаняху съобщи, че планира да се кандидатира за премиер на следващите избори.

Той изрази увереност, че ще спечели изборите за парламент (Кнесета), които се очаква да се проведат през есента на 2026 година.

Като лидер на дясната партия "Ликуд" ("Съюз"), Нетаняху държи рекорда за най-много години начело на израелското правителство - общо над 18 години, с прекъсвания, от 1996 г. насам.

По време на последните парламентарни избори през 2022 г. десният блок, воден от Нетаняху, който беше свален от власт през юни 2021 г. след 12 години непрекъснато управление, спечели най-много гласове.

Предсрочни избори в Израел

Настоящият мандат на Нетаняху бе белязан от мащабни протести срещу проекта му за съдебна реформа, припомня АФП.

От началото на войната, предизвикана от безпрецедентната атака на "Хамас" срещу Израел, семействата на отвлечените заложници от палестинското движение остро критикуваха неговото управление.

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
Бенямин Нетаняху Израел Парламентарни избори Кандидатура за премиер Ликуд Министър-председател Съдебна реформа Война Израел-Хамас Кнесет Рекорден мандат
Последвайте ни

По темата

Слънцето се завръща в неделя, но вятърът няма да ни подмине

Слънцето се завръща в неделя, но вятърът няма да ни подмине

Русия губи войници за минимални териториални печалби

Русия губи войници за минимални териториални печалби

Тихановска: Не вярвам, че Путин е отворен за преговори

Тихановска: Не вярвам, че Путин е отворен за преговори

"Хамас" планира атака - САЩ предупредиха, че примирието в Газа е застрашено

Обезщетения при пенсиониране: Защо едни взимат 2, а други 6 заплати?

Обезщетения при пенсиониране: Защо едни взимат 2, а други 6 заплати?

pariteni.bg
Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 10 часа
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 10 часа
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 9 часа
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 11 часа

Виц на деня

- Хайде да спрем да пушим! - Защо?! - Да спестим пари. - Хайде да спрем и пиенето! - Че какво ще ги правим толкова…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Затвориха писта на летището в Мюнхен заради &quot;подозрителни дейности&quot;</p>

Затвориха писта на летището в Мюнхен заради "подозрителни дейности", търсят дронове

България Преди 16 минути

Два полета са били пренасочени по време на затварянията

<p>Разногласия спират възстановяването на военната служба в&nbsp;Германия</p>

Проучване: Повечето германците са против задължителната военна служба на лотариен принцип

Свят Преди 21 минути

Едва около една пета от анкетираните смятат, че е правилно да се използва подобна система

<p>Почина създателката на &quot;Еразъм&quot;&nbsp;</p>

Почина създателката на "Еразъм", чиято мисия бе мир в Европа

Свят Преди 39 минути

Програмата, управлявана от ЕС, насърчава по-тясно сътрудничество между висшите учебни заведения в цяла Европа

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок на официално посещение в България

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок на официално посещение в България

България Преди 53 минути

Посещението съвпада с отбелязването на Деня на българо-унгарското приятелство

Отмъщението на Тръмп: Джон Болтън с повдигнато обвинение

Отмъщението на Тръмп: Джон Болтън с повдигнато обвинение

Свят Преди 1 час

През първия мандат на Тръмп той работеше за него, а днес е един от най-острите му критици: бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън вече е с повдигнато обвинение. Отмъщава ли си Тръмп?

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Любопитно Преди 1 час

Колагенът е изграден от аминокиселини, което прави приема на протеини изключително важен

Рилски манастир

България почита своя небесен покровител на този ден

България Преди 1 час

Днес е и денят на българския лекар

Петрич

19 октомври: Изстрелът, който доведе до Петричкия инцидент

България Преди 1 час

Млад мъж издъхна по време на състезание по планинско бягане в Трън

Млад мъж издъхна по време на състезание по планинско бягане в Трън

България Преди 9 часа

Към момента точните причини и обстоятелства около инцидента се изясняват от компетентните органи

Безапелационна победа изпрати Гешев в “Игри на волята” All Stars

Безапелационна победа изпрати Гешев в “Игри на волята” All Stars

Любопитно Преди 10 часа

Феномените спечелиха предимство за предстоящата териториална битка

99-годишният сър Дейвид Атънбъро стана най-възрастният носител на „Еми“

99-годишният сър Дейвид Атънбъро стана най-възрастният носител на „Еми“

Любопитно Преди 11 часа

Сър Дейвид, който е само на осем месеца от своя 100-годишен юбилей, не присъства на събитието

Танкер, натоварен с втечнен природен газ, гори край бреговете на Йемен

Танкер, натоварен с втечнен природен газ, гори край бреговете на Йемен

Свят Преди 11 часа

Причината за експлозията е неясна

България получи още два нови самолета F-16

България получи още два нови самолета F-16

България Преди 12 часа

Самолетите бяха посрещнати от министъра на отбраната Атанас Запрянов

Кола уби пешеходец в София, 45-годишна жена е заловена (СНИМКИ)

Кола уби пешеходец в София, 45-годишна жена е заловена (СНИМКИ)

България Преди 12 часа

Шофьорката е заловена след издирвателни действия на СДВР

Експерт по езика на тялото разкри „абсолютна промяна“ в поведението на Тръмп и Зеленски

Експерт по езика на тялото разкри „абсолютна промяна“ в поведението на Тръмп и Зеленски

Свят Преди 12 часа

Д-р Бет Доусън, експерт по езика на тялото, сподели своите наблюдения върху поведението на двамата лидери

Караджов разпореди проверка на обучението на младия шофьор, причинил тежката катастрофа край Созопол

Караджов разпореди проверка на обучението на младия шофьор, причинил тежката катастрофа край Созопол

България Преди 13 часа

„Ще проверим пълната хронология на обучението – маршрути, времетраене, часове по управление", заяви министър Караджов

Всичко от днес

От мрежата

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Слана призори в понеделник

sinoptik.bg
1

Пустинята Атакама разцъфна

sinoptik.bg

19 октомври - празник на свети Иван Рилски Чудотворец!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 октомври, неделя

Edna.bg

Левски гостува на коравия Черно море в опит да увеличи преднината си на върха

Gong.bg

ЦСКА няма право на грешка срещу новака Добруджа

Gong.bg

Усещане за късно лято в края на седмицата

Nova.bg

„Дотам и обратно”: Тайните на загадъчното светилище Демир Баба Теке

Nova.bg