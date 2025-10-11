Свят

Израел премества палестински затворници съгласно споразумението за Газа

Съгласно споразумението за примирие Израел трябва да освободи 250 затворници, включително някои, излежаващи доживотни присъди за смъртоносни атаки

11 октомври 2025, 20:20
Израел премества палестински затворници съгласно споразумението за Газа
Източник: iStock

И зраел започна да прехвърля затворници от два затвора преди освобождаването им като част от споразумението за прекратяване на огъня в Газа, предназначено да доведе до освобождаването на заложниците, държани от Хамас, съобщи затворническата служба в събота. Хиляди служители, включително затворнически, „работиха през цялата нощ, за да изпълнят решението на правителството или „Рамката за освобождаване на всички израелски заложници“, се казва в изявление. 

Израелската затворническа служба заяви, че 250-те души са прехвърлени в затвора Офер на окупирания Западен бряг и в пустинята Негев в южната част на Израел, близо до границата с Египет. Те ще останат в тези затвори, докато израелските лидери не вземат решение за продължаване на операцията, за да „се даде възможност за връщането на заложниците в Израел“.

Съгласно споразумението за примирие Израел трябва да освободи 250 затворници, включително някои, излежаващи доживотни присъди за смъртоносни атаки. В замяна Хамас има срок до понеделник да предаде своите 48 останали израелски заложници – живи и мъртви. 

Други 1700 палестинци, задържани от израелската армия при офанзивите ѝ в Газа, започнати през двете години след смъртоносните атаки на Хамас на 7 октомври 2023 г., също ще бъдат освободени съгласно споразумението за прекратяване на огъня. 

Източник: БГНЕС    
