Израел премества палестински затворници съгласно споразумението за Газа

И зраел започна да прехвърля затворници от два затвора преди освобождаването им като част от споразумението за прекратяване на огъня в Газа, предназначено да доведе до освобождаването на заложниците, държани от Хамас, съобщи затворническата служба в събота. Хиляди служители, включително затворнически, „работиха през цялата нощ, за да изпълнят решението на правителството или „Рамката за освобождаване на всички израелски заложници“, се казва в изявление.

Израелската затворническа служба заяви, че 250-те души са прехвърлени в затвора Офер на окупирания Западен бряг и в пустинята Негев в южната част на Израел, близо до границата с Египет. Те ще останат в тези затвори, докато израелските лидери не вземат решение за продължаване на операцията, за да „се даде възможност за връщането на заложниците в Израел“.

Съгласно споразумението за примирие Израел трябва да освободи 250 затворници, включително някои, излежаващи доживотни присъди за смъртоносни атаки. В замяна Хамас има срок до понеделник да предаде своите 48 останали израелски заложници – живи и мъртви.

Други 1700 палестинци, задържани от израелската армия при офанзивите ѝ в Газа, започнати през двете години след смъртоносните атаки на Хамас на 7 октомври 2023 г., също ще бъдат освободени съгласно споразумението за прекратяване на огъня.