Свят

Израел погреба Итай Чен - последното освободено от "Хамас" тяло на заложник

Хиляди хора днес се сбогуваха с Итай Чен на траурна церемония в Тел Авив

9 ноември 2025, 15:55
Израел погреба Итай Чен - последното освободено от "Хамас" тяло на заложник
Източник: БТА/АР

П оследното освободено от радикалната палестинска групировка "Хамас" тяло на заложник с израелско и германско гражданство бе погребано в Израел, предаде ДПА.  

Хиляди хора днес се сбогуваха с Итай Чен на траурна церемония в Тел Авив, съобщиха израелски медии. Тленните останки бяха предадени в Ивицата Газа във вторник на служители на Международния комитет на Червения кръст.

Чен е бил израелски военнослужещ и освен германско и израелско гражданство е имал и американски паспорт. Според израелската армия 19-годишният Чен е бил убит по време на кръвопролитието, което "Хамас" извърши на 7 октомври 2023 г., и тялото му е било пренесено в Ивицата Газа.

Израелският президент Ицхак Херцог произнесе реч на днешната церемония. "Обични Итай Чен, герой на Израел, след повече от две години копнеж, болка и страдание, ти най-после се завърна у дома. Днес ние сме се събрали тук като народ и като нация, за да погребем герой, чиято история се превърна в национален символ, чието име е известно по целия свят", каза израелският президент.

Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф също отдаде почит на Чен във видеопослание.

"На 7 октомври 2023 г., когато терорът и хаосът обхванаха Държавата Израел, Итай Чен застана на поста си, за да защити другите", каза Уиткоф. "Историята на Итай не е пораженческа история. Предаността на семейството му и състраданието и единството, които тя предизвика по целия свят, са явно доказателство, че любовта е по-силна от страха, по-силна от омразата и по-силна дори от самата смърт", заключи Уиткоф. 

Източник: Николай Велев/БТА    
Итай Чен Хамас Израел Ивицата Газа Заложник Погребение
Последвайте ни

По темата

След издирването на 20-годишната Стефани: МВР с подробности за случая

След издирването на 20-годишната Стефани: МВР с подробности за случая

Крал Чарлз III почете загиналите във войните британци на емоционална церемония (СНИМКИ)

Крал Чарлз III почете загиналите във войните британци на емоционална церемония (СНИМКИ)

Зов за помощ: 55-годишният Димитър Колев има нужда от помощ, за да пребори тумора

Зов за помощ: 55-годишният Димитър Колев има нужда от помощ, за да пребори тумора

Огромен пожар бушува в Нова Зеландия, горят над 2000 хектара

Огромен пожар бушува в Нова Зеландия, горят над 2000 хектара

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Какъв тип личност е котката ми

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg
<p>Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ</p>
Ексклузивно

Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ

Преди 7 часа
Изнасилена, предадена, но оцеляла:
Ексклузивно

Изнасилена, предадена, но оцеляла: "Мис Баба" Дони Василева пред Мон Дьо

Преди 5 часа
5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя
Ексклузивно

5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя

Преди 9 часа
Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане
Ексклузивно

Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане

Преди 6 часа

Виц на деня

- Повече не искам да си ми шофьор! Вече втори път за тази седмица си на косъм да ме убиеш! - Шефе, моля те, дай…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Костадин Ангелов не изключва възможността БЕХ да купи &quot;Лукойл&quot;&nbsp;</p>

Костадин Ангелов за "Лукойл": Назначаването на особен управител гарантира стабилност на доставките на горива

България Преди 1 час

Лодка с мигранти потъна в морето край границата между Малайзия и Тайланд, стотици са в неизвестност

Лодка с мигранти потъна в морето край границата между Малайзия и Тайланд, стотици са в неизвестност

Свят Преди 1 час

Досега от водата са извадени едва 10 оцелели и тялото на една жертва

<p>Лавров е готов да се срещне с&nbsp;Марко Рубио</p>

Лавров е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

Свят Преди 2 часа

"С държавния секретар на САЩ разбираме необходимостта от редовна комуникация", заяви руският външен министър

Извадено е трето тяло след срутването на ТЕЦ в Южна Корея

Извадено е трето тяло след срутването на ТЕЦ в Южна Корея

Свят Преди 2 часа

Четирима души все още са затрупани, като властите не успяват да открият двама от тях

Спорт, кефир и още 4 начина за повишаване на серотонина без лекарства

Спорт, кефир и още 4 начина за повишаване на серотонина без лекарства

Любопитно Преди 2 часа

Сънят и серотонинът са тясно свързани

Два трамвая и бус катастрофираха пред "Централна гара" в София

Два трамвая и бус катастрофираха пред "Централна гара" в София

България Преди 3 часа

Полеви тест е показал наличие на алкохол в кръвта на шофьора на буса

Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"

Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"

България Преди 3 часа

Предполага се, че нанесените щети за фирмата и държавата са за милиони

Сачева: Следващата седмица НСТС ще разгледа бюджета

Сачева: Следващата седмица НСТС ще разгледа бюджета

България Преди 4 часа

Рабодателите разбират ситуацията, в която се намираме, и смятам, че ще проявят нужното сътрудничество, посочи тя

Мощно земетресение 6.9 разтърси Япония, предизвика слабо цунами

Мощно земетресение 6.9 разтърси Япония, предизвика слабо цунами

Свят Преди 4 часа

Японските сеизмолози заявиха, че е имало и няколко вторични земетресения с магнитуд между 5,3 и 6,3

Зловещ „череп“ се появява в гигантска вулканична яма в Сахара

Зловещ „череп“ се появява в гигантска вулканична яма в Сахара

Любопитно Преди 4 часа

От Космоса гледката наистина изглежда като призрачно привидение

Шофьор с положителна проба за алкохол пострада тежко при катастрофа в Прохода на републиката

Шофьор с положителна проба за алкохол пострада тежко при катастрофа в Прохода на републиката

България Преди 5 часа

Той се е ударил в идващ насреща тир

Отбелязваме Международния ден за борба срещу фашизма и антисемитизма

Отбелязваме Международния ден за борба срещу фашизма и антисемитизма

Любопитно Преди 5 часа

Темата през 2025 г. е: "Говорете сега – борбата с фашизма не е радикална, тя е необходима!"

<p>Мъж откри златно съкровище на стойност 700 хил. евро в градината си</p>

Докато копаел басейн в градината си: Мъж откри златно съкровище на стойност 700 хил. евро

Любопитно Преди 5 часа

Разследващите изключили възможността това да е археологическо съкровище, което му позволява да остане законен собственик на намереното богатство

<p>Край на безплатното паркиране за електрическите коли в София?</p>

Ще забранят ли безплатното паркиране за електрическите коли в София

България Преди 6 часа

Статистиката на МВР сочи, че от 1 200 000 пътни превозни средства едва 12 700 са електрически, т.е. около 1%

<p>Отдаваме почит&nbsp;на голям светец, кой е той</p>

Почитаме свети Нектарий Егински, какво се знае за него

Любопитно Преди 8 часа

Той живял в святост и бил търсен за духовни съвети и ръководство от множество монаси и миряни

Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Свят Преди 8 часа

Това е нов знак за затопляне на отношенията между двете страни

Всичко от днес

От мрежата

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Циклон носи още валежи в понеделник

sinoptik.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg

Тримата мъже, с които е била Кейт Мидълтън, преди да се омъжи за принц Уилям

Edna.bg

Най-кратката притча за щастието и неговата цена

Edna.bg

Анатоли Нанков скочи на съдийството: Жалко! Омръзна ми да си мълча

Gong.bg

Венци Стефанов: Вратарят на ЦСКА се справи по-добре от вратаря на Левски

Gong.bg

Задържаните за източване на дизелово гориво от тръбопровод на „Лукойл” остават в ареста

Nova.bg

Майчинството в Европа: Колко дни се плащат в различните държави

Nova.bg