Израел погреба Итай Чен - последното освободено от "Хамас" тяло на заложник

П оследното освободено от радикалната палестинска групировка "Хамас" тяло на заложник с израелско и германско гражданство бе погребано в Израел, предаде ДПА.

Хиляди хора днес се сбогуваха с Итай Чен на траурна церемония в Тел Авив, съобщиха израелски медии. Тленните останки бяха предадени в Ивицата Газа във вторник на служители на Международния комитет на Червения кръст.

19-year-old Israeli-American soldier Itai Chen was finally brought home for burial, after being murdered and taken by Hamas on October 7.



He fell in battle, defending Israel against Hamas terrorists who infiltrated southern Israel.



Чен е бил израелски военнослужещ и освен германско и израелско гражданство е имал и американски паспорт. Според израелската армия 19-годишният Чен е бил убит по време на кръвопролитието, което "Хамас" извърши на 7 октомври 2023 г., и тялото му е било пренесено в Ивицата Газа.

Израелският президент Ицхак Херцог произнесе реч на днешната церемония. "Обични Итай Чен, герой на Израел, след повече от две години копнеж, болка и страдание, ти най-после се завърна у дома. Днес ние сме се събрали тук като народ и като нация, за да погребем герой, чиято история се превърна в национален символ, чието име е известно по целия свят", каза израелският президент.

Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф също отдаде почит на Чен във видеопослание.

"На 7 октомври 2023 г., когато терорът и хаосът обхванаха Държавата Израел, Итай Чен застана на поста си, за да защити другите", каза Уиткоф. "Историята на Итай не е пораженческа история. Предаността на семейството му и състраданието и единството, които тя предизвика по целия свят, са явно доказателство, че любовта е по-силна от страха, по-силна от омразата и по-силна дори от самата смърт", заключи Уиткоф.