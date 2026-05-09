Свят

Израел наруши примирието, уби седем души в Ливан

По-рано днес ливанските власти съобщиха за смъртта на сирийски гражданин, убит от израелски дрон, докато е бил с 12-годишната си дъщеря

9 май 2026, 20:00
Източник: БТА

Н ай-малко седем души, сред които и малко момиче, бяха убити при днешните израелски удари срещу Южен Ливан, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес. 

Агенцията отбелязва, че атаката е извършена по време на примирието между Израел и проиранската групировка “Хизбула”. 

“Атаката на израелския враг срещу град Саксакие в района Саада, доведе до смъртта на най-малко седем мъченици, включително малко момиче. Ранени са също 15 души, включително три деца”, посочи в изявление министерството.

По-рано днес ливанските власти съобщиха за смъртта на сирийски гражданин, убит от израелски дрон, докато е бил с 12-годишната си дъщеря. 

"Сирийският гражданин и 12-годишната му дъщеря, които бяха атакувани, успяха да избягат от първия удар, но дронът атакува втори път, убивайки бащата, а след това и трети път, насочвайки се срещу момичето", уточни министерството. 

Ливанското Министерство на здравеопазването осъди “варварските действия” и “умишленото насилие срещу граждани и деца” след атаката, извършена извън зоната, за която тази сутрин Израел издаде предупреждение за евакуация. 

В ранния следобед ливанската национална новинарска агенция ННА съобщи и за три израелски удара южно от Бейрут, както и по магистрала, свързваща ливанската столица в южната част на страната.

Източник: Валерия Динкова/БТА    
Израелски удари Южен Ливан Жертви Деца Нарушение на примирието Хизбула Дронове Ливан
