"Хамас" е готов за всеобхватна сделка за Газа

Заявленията на групировката дойдоха малко след като Тръмп призова палестинската групировка да освободи всички 20 заложници

4 септември 2025, 06:51

Съдия: Тръмп спря незаконно средствата за Харвард

Наследниците на открадната от нацистите картина я предадоха на Аржентина

Ден на траур в Португалия след дерайлирането на атракцион в Лисабон

Путин: Зеленски да дойде в Москва

Включен микрофон улови как Путин и Си обсъждат безсмъртие чрез трансплантации на органи

"Ясно послание към Тръмп": Кореспондентите на BBC с коментар за военния парад в Китай
Исторически момент: Северна и Южна Корея се ръкуваха на парада в Пекин

„Хамас“ повтори вчера, че е готов за всеобхватна сделка за Газа, чрез която всички израелски заложници ще бъдат освободени в замяна на освобождаването на договорен брой палестински затворници, предаде Ройтерс.

Заявленията на групировката дойдоха малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова палестинската групировка да освободи всички 20 заложници.

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху разкритикува изявленията на „Хамас“. „За съжаление, това е поредната машинация от страна на „Хамас“, без нищо ново в нея“, се посочва в комюникето.

В текста се повтаря, че войната в Газа ще приключи само ако всички заложници бъдат освободени, „Хамас“ бъде разоръжен, ивицата бъде демилитаризирана, Израел установи контрол върху сигурността в анклава и бъде създадена алтернативно цивилно управление.

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Почина световноизвестният българин Тед Попов
Почина световноизвестният българин Тед Попов

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

