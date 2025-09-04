"Хамас" е готов за всеобхватна сделка за Газа

„Хамас“ повтори вчера, че е готов за всеобхватна сделка за Газа, чрез която всички израелски заложници ще бъдат освободени в замяна на освобождаването на договорен брой палестински затворници, предаде Ройтерс.
Заявленията на групировката дойдоха малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова палестинската групировка да освободи всички 20 заложници.
#LATEST: Hamas announced on Wednesday that it is ready for a comprehensive ceasefire deal in the Gaza Strip, including a prisoner-for-hostage swap and the end of the ongoing conflict. pic.twitter.com/xmEVaoVpRq— People's Daily, China (@PDChina) September 3, 2025
Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху разкритикува изявленията на „Хамас“. „За съжаление, това е поредната машинация от страна на „Хамас“, без нищо ново в нея“, се посочва в комюникето.
В текста се повтаря, че войната в Газа ще приключи само ако всички заложници бъдат освободени, „Хамас“ бъде разоръжен, ивицата бъде демилитаризирана, Израел установи контрол върху сигурността в анклава и бъде създадена алтернативно цивилно управление.