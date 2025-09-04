"Хамас" е готов за всеобхватна сделка за Газа

Исторически момент: Северна и Южна Корея се ръкуваха на парада в Пекин

„Хамас“ повтори вчера, че е готов за всеобхватна сделка за Газа, чрез която всички израелски заложници ще бъдат освободени в замяна на освобождаването на договорен брой палестински затворници, предаде Ройтерс.

Заявленията на групировката дойдоха малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова палестинската групировка да освободи всички 20 заложници.

#LATEST: Hamas announced on Wednesday that it is ready for a comprehensive ceasefire deal in the Gaza Strip, including a prisoner-for-hostage swap and the end of the ongoing conflict. pic.twitter.com/xmEVaoVpRq — People's Daily, China (@PDChina) September 3, 2025

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху разкритикува изявленията на „Хамас“. „За съжаление, това е поредната машинация от страна на „Хамас“, без нищо ново в нея“, се посочва в комюникето.

В текста се повтаря, че войната в Газа ще приключи само ако всички заложници бъдат освободени, „Хамас“ бъде разоръжен, ивицата бъде демилитаризирана, Израел установи контрол върху сигурността в анклава и бъде създадена алтернативно цивилно управление.