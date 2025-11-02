Свят

Израел обяви, че Червеният кръст е получил останките на трима заложници в Газа

В изявление на палестинската военна групировка „Хамас“ се посочва, че останките са били открити днес в тунел в южната част на Газа

2 ноември 2025, 21:32
Източник: БТА

И зраел обяви, че Червеният кръст е получил останките на трима израелски заложници в ивицата Газа и те ще бъдат предадени на израелската армия, предадоха световните агенции.

Откакто на 10 октомври влезе в сила примирието в Газа, палестинските бойци са предали останките на 17 заложници, като 11 остават в Газа, посочва Асошиейтед Прес.

Бойците предават по едно или две тела на всеки няколко дни. Израел настоява за по-бърз напредък, а в някои случаи твърди, че останките не са на заложници. „Хамас“ заяви, че работата по откриване на телата е затруднена от широкообхватното опустошение на ивицата Газа.

Източник: БТА    
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Агресорът Иван от Big Brother: Готов съм за публичен линч! (ВИДЕО)

Все по-малко хора търсят убежище в Германия

Силно земетресение предизвика паника в Турция

Кремъл: Няма нужда от среща между Тръмп и Путин

Украйна изпрати специални части в Покровск, за да спре руския щурм

Трима мотористи са в болница след катастрофа край село Елисейна

Германският президент изрази "предпазлив оптимизъм" за ситуацията в Близкия изток

Пийт Хегсет посети Виетнам и потвърди партньорството между Вашингтон и Ханой

Запалиха 3 автомобила на служител от Главната инспекция по труда в Монтана

Мъж, оправдан за убийството на журналист, е намерен мъртъв в хотел в Гърция

Протест в София: Граждани искат край на войната по пътищата

Крал Чарлз III и кралица Камила "ужасени и потресени" от нападението с нож във влак в Англия

Камион се запали на Прохода на Републиката

Политическо убийство в Мексико - отнеха живота на кмета на Уруапан

Двама са арестувани за смъртоносното нападение във влак във Великобритания

Лавина уби германски алпинисти в италианските Алпи

