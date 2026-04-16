Свят

Израел и САЩ с ултиматуми към Иран

Хегсет: Знаем какви военни активи премествате и къде

16 април 2026, 17:20
Източник: EPA/БГНЕС

И зраелският министър на отбраната предупреди Иран да не отхвърля предложението на САЩ за мир и заяви, че в противен случай ще последват „още по-болезнени“ удари по нови цели.

„Иран е изправен пред исторически кръстопът: единият път е отказ от терора и от ядреното въоръжаване... в съответствие с предложението на САЩ, а другият води към пропаст“, заяви Израел Кац.

„Ако иранският режим избере втория път, бързо ще разбере, че има и още по-болезнени цели от онези, които вече ударихме“, добави той.

Предупреждение за нови удари и блокада срещу Иран отправи и военният министър на САЩ Пийт Хегсет.

„Ако Иран направи погрешен избор, ще бъде изправен пред блокада и бомбардировки срещу инфраструктурата, електроенергетиката и енергийния сектор“, каза Хегсет по време на пресконференция в Пентагона.

Американските сили започнаха блокада на иранските пристанища на 13 април, след като мирните преговори в Пакистан приключиха без споразумение предишния ден.

Генерал Дан Кейн, най-високопоставеният военен офицер на САЩ, заяви, че блокадата „се прилага за всички кораби, независимо от тяхната националност, които се насочват към или отплават от ирански пристанища“.

„Ако не се съобразите с тази блокада, ще използваме сила“, заяви Кейн редом до Хегсет.

„Досега 13 кораба взеха разумното решение да се обърнат обратно“, добави Кейн.

Междувременно Хегсет посочи, че иранските сили се опитват да извадят оборудване, затрупано по време на вече над петседмичните американско-израелски удари срещу Ислямската република.

Обръщайки се директно към иранските лидери, той заяви:

„Знаем какви военни активи премествате и къде. Докато разкопавате, което е точно това, което правите, разкопавате разрушени и опустошени обекти, ние ставаме само по-силни“, посочи Хегсет.

„Вие изваждате останалите си пускови установки и ракети без никаква възможност да ги замените - нямате отбранителна индустрия, нямате способност да възстановите настъпателните или отбранителните си способности“, каза Хегсет.

Адмирал Брад Купър, командващ Централното командване на САЩ, отговарящо за американските сили в Близкия изток, заяви, че Вашингтон използва примирието, за да се превъоръжи и да адаптира действията си.

„Превъоръжаваме се, модернизираме ресурсите си и адаптираме нашите тактики, техники и процедури. Няма армия в света, която да се адаптира така, както ние, и точно това правим в момента по време на примирието“, добави Купър.

Източник: БГНЕС    
САЩ Иран Израел Военни удари
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

