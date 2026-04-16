Свят

Президентът на Иран се е записал доброволно за военна служба

Кампанията „Пожертвай живота си“ обхваща армията и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция

16 април 2026, 07:06
Източник: БТА

Н ад 26 милиона иранци са се записали доброволно за военна служба въпреки настоящото примирие във войната със САЩ и Израел, предаде ДПА, както се позова на иранската държавна телевизия ИРИБ.

Това се е случило в рамките на кампанията "Пожертвай живота си", уточнява телевизията в информация от вчера.

В Иран в момента живеят около 90 милиона души, уточнява ДПА.

Според държавното радио доброволците са вписвани в редовете както на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), така и в армията. За защита на обекти, които са мишена на израелско-американски удари, се предвиждат и живи вериги.

Сред записалите се като доброволци са иранският президент Масуд Пезешкиан, повечето министри в кабинета му, както и редица висши държавни служители, спортисти и хора на изкуството, обръща внимание ИРИБ. В списъците е и влиятелният председател на иранския парламент Мохамад Бакер Калибаф, пояснява ДПА.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Иран Доброволческа служба Военна мобилизация САЩ Израел КГИР Масуд Пезешкиан Ирански политици Кампания Пожертвай живота си Война
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

