Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Екзекутираният е назован като Бахман Чуби-асл

29 септември 2025, 11:12
Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел
И ран екзекутира днес мъж, обвинен в шпионаж за Израел, предаде Ройтерс, като се позова на информация на иранската медия "Мизан".

Екзекутираният е назован като Бахман Чуби-асл.

Миналия понеделник ДПА информира, че повече от 1000 души са били екзекутирани в Иран през първите девет месеца на настоящата година, привеждайки данни от доклад, публикуван от базираната в Норвегия организация за правата на човека "Хенгау".

"Хенгау" уточни, че 404 от екзекуциите са били извършени след избухването на войната между Иран и Израел през юни.

За първи път бе съобщено името на осъдения, отбелязва Франс прес. Съдебната власт засега не е оповестила кога е бил задържан предполагаемият шпионин.

Дванадесетдневната война между Иран и Израел през юни започна с безпрецедентни израелски атаки срещу цели на територията на Иран, свързани с иранската ядрена програма. Иран отвърна с атаки с ракети и дронове срещу Израел.

Откакто приключиха сраженията, Иран обеща бързо да се разправи с хората, заподозрени в сътрудничество с Израел.

Иранските власти обявиха няколко ареста на хора, обвинени в шпионаж, и екзекутира няколко души, признати за виновни за сътрудничество израелската служба за външно разузнаване "Мосад".

Източник: БТА, Божидар Захариев, Иво Тасев    
