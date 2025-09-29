Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

И ран екзекутира днес мъж, обвинен в шпионаж за Израел, предаде Ройтерс, като се позова на информация на иранската медия "Мизан".

Екзекутираният е назован като Бахман Чуби-асл.

Миналия понеделник ДПА информира, че повече от 1000 души са били екзекутирани в Иран през първите девет месеца на настоящата година, привеждайки данни от доклад, публикуван от базираната в Норвегия организация за правата на човека "Хенгау".

JUST IN:



Iran executed a database specialist, for spying for Israel's Mossad. pic.twitter.com/zKVDCi5ZNw — Current Report (@Currentreport1) September 29, 2025

"Хенгау" уточни, че 404 от екзекуциите са били извършени след избухването на войната между Иран и Израел през юни.

За първи път бе съобщено името на осъдения, отбелязва Франс прес. Съдебната власт засега не е оповестила кога е бил задържан предполагаемият шпионин.

Дванадесетдневната война между Иран и Израел през юни започна с безпрецедентни израелски атаки срещу цели на територията на Иран, свързани с иранската ядрена програма. Иран отвърна с атаки с ракети и дронове срещу Израел.

تصاویری از بهمن چوبی‌اصل، جاسوس رژیم صهیونیستی که امروز اعدام شد. pic.twitter.com/nT4hq3V2HY — مهسا سرجوۓ (@sarjoiee) September 29, 2025

Откакто приключиха сраженията, Иран обеща бързо да се разправи с хората, заподозрени в сътрудничество с Израел.

Иранските власти обявиха няколко ареста на хора, обвинени в шпионаж, и екзекутира няколко души, признати за виновни за сътрудничество израелската служба за външно разузнаване "Мосад".