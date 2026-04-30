Свят

Измами с имоти на Халкидики - мними брокери от Балканите предлагат чужда собственост

Те дръзко предлагат имотите за продажба в социалните мрежи в страните си с надеждата, че ще намерят заинтересовани купувачи, които ще паднат в капана им

30 април 2026, 12:19
Н ов „бизнес“ процъфтява напоследък на Халкидическия полуостров в Северна Гърция, където чуждестранни измамници, предимно от балканските страни, се представят като брокери или направо за собственици на недвижими имоти, с които обаче нямат никаква връзка, пише местният информационен портал voria.gr.

Те дръзко предлагат имотите за продажба в социалните мрежи в страните си с надеждата, че ще намерят заинтересовани купувачи, които ще паднат в капана им. Същевременно действителните собственици остават потресени и се опитват да разберат кой предлага имотите им за продажба, без те да имат каквато и да било представа за това.

По информация на сайта напоследък това явление се разраства сериозно и предизвиква безпокойство сред истинските брокери в Халкидическия полуостров, които забелязват, че нелегалното посредничество се разширява с нови разклонения и в съседните на Гърция страни. Обикновено в него участват хора, които познават района и имат информация за имотите, които се предлагат за продажба.

Понякога те установяват имоти със сложна собственост (напримен множество наследници), за да бъде по-трудно да бъдат установени действителните собственици.

Запознати с проблема източници са казали пред voria.gr, че в много случаи посредниците-менте първоначално се представят като потенциални купувачи, посещават имота, правят снимки, след което си тръгват, като казват, че „ще си помислят“. После сами се представят като брокери, без да имат нужното споразумение със собствениците, както се изисква от закона, и публикуват обява-примамка със снимки в съответните групи.

Когато се появят заинтересовани купувачи, измамниците създават атмосфера на спешност, като твърдят, че за имота има многобройни кандидати, че цената е изгодна и т.н., за да не дадат време на потенциалния клиент да направи проверка на документите. Извършителите искат колкото се може по-голямо капаро, след което изчезват.

Понякога измамниците успяват да се снабдят и с ключове за имотите от компании за ремонти, след което се представят пред сънародниците си като собственици.

В публикацията потенциалните купувачи се съветват винаги да възлагат на адвокатите си да направят проверка на документите за собственост в имотния регистър, да искат от посредника документи, че е сертифициран и вписан в съответната професионална камара, както и никога да не дават капаро в брой, а да извършват всички плащания по банков път.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
