Издирват изпаднала радиоактивна капсула в Австралия

Б ританско-австралийският минен гигант "Рио Тинто" (Rio Tinto) днес се извини за изгубването на малка радиоактивна капсула, за която се смята, че е паднала от камион и което предизвика радиационна тревога в някои части на обширния щат Западна Австралия, предаде Ройтерс.

Не е ясно от колко време липсва радиоактивната капсула, част от уред, използван за измерване на плътността на суровината в желязна руда.

Уредът е бил взет от специализиран изпълнител от мината на "Рио Тинто“ в Гудай-Дари на 12 януари. Когато е бил разопакован на 25 януари, измервателният уред е намерен счупен, липсвал един от четирите монтажни болта, а винтовете на уреда също са изчезнали.

Властите подозират, че вибрациите на камиона са причинили разхлабване на болта и радиоактивната капсула е изпаднала от уреда в опаковката и след това от пролука в камиона.

Сега властите са изправени пред нелеката задача да я търсят по протежение на 1400-километровия път на камиона от Нюман, малък град в отдалечения регион на Кимбърли, до складова база в североизточните предградия на Пърт.

The most ridiculous thing about the missing radioactive capsule is that it is 6mm diameter, and about 8mm long and it is missing in a region larger than the length of the UK or Italy. 🙃 https://t.co/mSFuDpLM5L pic.twitter.com/UJA1vy0xla