Изчезналият самолет в Индонезия се е разбил, пътниците ги няма

Вчера следобед властите загубиха връзка с турбовитловия самолет на авиокомпанията Indonesia Air Transport

18 януари 2026, 10:58
Останки от изчезналия самолет   
Източник: БТА/AP

С пасителните екипи съобщиха, че са открили останки от малък самолет, изчезнал вчера в източната част на Индонезия, засега няма следи от десетте души, които са били на борда, предадоха Франс прес и ДПА.

Спасителните екипи са идентифицирали отломките, които изглежда са от фюзелажа, задната част и прозорците на самолета, съобщи на пресконференция Мухамад Ариф Ануар, ръководител на агенцията за търсене и спасяване в Макасар.

Самолет с 11 души на борда изчезна в планински район в Индонезия

За да бъдат открити пътниците, е била изпратена и спасителна единица по въздух, добави той. Общо над 1000 души участват в издирването.

Самолетът е превозвал трима служители на министерството на морските въпроси и рибарството, които са били на мисия за въздушно наблюдение на ресурсите в региона, както и седем членове на екипажа. 

Самолетът се е разбил на планината Булусараунг, в националния парк Бантимурунг-Булусараунг, граничещ с града, уточни Мухамад Ариф Ануар.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
Изчезналият самолет в Индонезия се е разбил, пътниците ги няма

Изчезналият самолет в Индонезия се е разбил, пътниците ги няма

