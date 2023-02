Избори на три континента: Какви са прогнозите?

Д о края на настоящата година в различни точки на планетата ще се проведат избори, като някои от тях се очакват с особено голям интерес. Да се правят прогнози е трудна задача, но едно нещо е безспорно – резултатите ще бъдат от ключово значение за бъдещето на милиони хора.

Три от страните, в които предстоят решаващи избори, са Нигерия, Турция и Аржентина. Какво е мнението на експертите? И пред какви предизвикателства са изправени тези държави?

Нигерия

Броени дни остават до президентските избори в Нигерия. Вотът на 25 февруари се очаква с голям интерес, тъй като за пръв път в историята на страната, придобила своята независимост от Великобритания през 1960 г., може да се стигне до балотаж. По конституция, настоящият държавен глава Мухамаду Бухари, който управлява Нигерия в продължение на осем години, няма право да се кандидатира за трети мандат. Неговият наследник ще бъде избран измежду 18 кандидати. Двамата основни претенденти за поста са Бола Тинубу от управляващата партия Конгрес на всички прогресивни сили и представителят на опозицията Атику Абубакар. На голяма популярност се радва и лейбъристът Питър Оби, което експертите обясняват с недоволството на много нигерийци от състоянието на страната и желанието им за промяна.

Elections in Africa's most populous nation are often tainted by ethnic and religious rhetoric, with past votes marred by violence and fraud — something many hope doesn't get repeated this year.https://t.co/I1zwe3jGta — DW News (@dwnews) February 18, 2023

Проблемите пред африканската държава с население от около 215 млн. души никак не са малко. Инфлацията е двуцифрена и достигна най-високите си нива от близо две десетилетия. Националната валута – найрата, не спира да се обезценява, като в момента се извършва хаотична парична реформа, в резултат на която нигерийците чакат на дълги опашки, за да върнат старите си банкноти. Освен това, изборите ще се проведат на фона на опасения от насилие, породено от етническите и политическите вражди в страната. Не бива да се забравя и още една важна подробност: Нигерия е най-големият производител на петрол в Африка, но корупцията, кражбите и нестабилността в делтата на река Нигер не позволяват на страната да извлече максимална полза от природните си богатства.

„Бухари спечели изборите през 2015 г. с обещания за икономически растеж, борба с корупцията и унищожаване на терористичната групировка „Боко Харам“. Днес повече от 80 млн. нигерийци живеят в крайна бедност, а напрежението не спира да ескалира“, отбелязва Карл ЛеВан, който е професор по политология от Американския университет във Вашингтон. „Насилието достига нива, подобни на тези по време на гражданската война, приключила през 1970 г. Междувременно едва 15 процента от жителите на страната споделят мнението, че са нигерийци, а не членове на отделни етнически групи“, добавя той.

Турция

Катастрофалните земетресения, които разтърсиха Турция и Сирия на 6 февруари, нанесоха огромни щети и отнеха живота на хиляди хора. На фона на тези драматични събития, нашата югоизточна съседка се готви за провеждането на президентски и парламентарни избори. Първоначално те трябваше да се състоят на 18 юни, но преди около месец държавният глава Реджеп Ердоган насрочи друга дата – 14 май. Основният въпрос, който вълнува всички анализатори, е дали той ще остане на власт или не. Повечето експерти са единодушни, че е рано да се правят прогнози, тъй като опозицията все още не е посочила своя кандидат за президентските избори.

More than two decades after the 1999 earthquake helped the rise of Recep Tayyip Erdogan, Turkey’s long-serving leader is challenged by another seismic disaster months before national elections https://t.co/aCcCsgOcIG — The Wall Street Journal (@WSJ) February 8, 2023

„Ако Ердоган спечели, това ще отслаби още повече неговите противници“, смята проф. Ахмед Куру от университета в Сан Диего. „Вече има сериозни притеснения, че Ердоган ще се опита да отстрани всички свои потенциални опоненти. Подобно нещо се случи с популярния кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който беше осъден на две години и седем месеца затвор през декември, а освен това му беше забранено да се занимава с политика. Турската опозиция постепенно губи надежда, че нещо в страната може да се промени. Предполагам, че това ще влоши проблема с т. нар. „изтичане на мозъци“. Голям брой добре образовани хора, включително лекари, бизнесмени и учени, емигрират на запад, което на свой ред допълнително отслабва опозицията“, добавя той.

Проф. Куру все пак не изключва вероятността Ердоган да претърпи изненадващо поражение на предстоящия вот. „Това би било изключително важно събитие. Всички онези, подложени на репресии по време на управлението на Ердоган, отново ще могат да говорят свободно, без да се притесняват от последиците. Не бива да забравяме, че над 100 000 опоненти на президента бяха хвърлени в затвора. В случай, че Ердоган загуби изборите, е напълно възможно срещу него и приближените му да бъдат повдигнати обвинения в злоупотреби и корупция“, подчертава още той.

Аржентина

Спечелването на Световното първенство по футбол от националния отбор на Аржентина в края на миналата година накара милиони жители на страната поне за малко да забравят за проблемите, с които се сблъскват всеки ден. Еуфорията обаче отмина, а ситуацията в южноамериканската държава е повод за сериозни притеснения. Икономиката е в застой, а инфлацията достига рекордни нива. По последни данни тя вече е около 95 процента. В опит да се справят с този проблем, властите наложиха таван на цените на редица основни продукти. В същото време, обезценяването на националната валута – песото, не спира, а държавният дълг продължава да расте.

A court in Argentina sentenced the country’s vice president, Cristina Fernández de Kirchner, to six years in prison for corruption. https://t.co/kPn1ETCngj — CNN International (@cnni) December 7, 2022

На фона на все по-тежката криза, на 29 октомври в Аржентина ще се проведат президентски избори. „Не всички проблеми, пред които е изправена страната, са по вина на настоящия държавен глава Алберто Фернандес и вицепрезидента Кристина Фернандес де Киршнер. В интерес на истината, държавният дълг се увеличи значително още по време на управлението на предишния президент – Маурисио Макри“, отбелязва професорът по политология и международни отношения Едуардо Гамара. „Въпреки това Фернандес и де Киршнер се оказаха неспособни да се справят дори и с малка част от икономическите проблеми на страната“, добавя той.

Нещо повече – в края на миналата година де Киршнер беше осъдена на 6 години затвор и получи доживотна забрана да заема държавни длъжности, след като беше призната за виновна по обвинения в корупция и участие в измами. Става въпрос за мащабна схема, чрез която са били присвоени около 1 млрд. долара чрез проекти за обществени поръчки. „Според някои прогнози, комбинацията от този скандал и лошото управление на икономиката може да сложи окончателен край на перонизма, който имаше водеща роля в аржентинската политика през по-голямата част на последните седем десетилетия. Партията на Макри също е изправена пред сериозни проблеми, а това може да се окаже добре дошло за друг кандидат – Хавиер Милей. Той е популист, често сравняван с Доналд Тръмп, на когото все повече избиратели симпатизират“, обобщава проф. Гамара.

