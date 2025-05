Кораб с хуманитарна помощ за Газа е бомбардиран от безпилотни самолети

К ораб, превозващ хуманитарна помощ и активисти за Газа, е бил бомбардиран от безпилотни самолети и обезвреден в международни води край Малта, докато се е насочвал към палестинската територия, съобщиха организаторите му, съобщи The Guardian.

„В 00:23 ч. малтийско време корабът Conscience, кораб на Freedom Flotilla Coalition, беше пряко атакуван в международни води“, се казва в изявление на групата.

„Въоръжени безпилотни летателни апарати атакуваха два пъти предната част на невъоръжения граждански кораб, предизвиквайки пожар и значителна пробойна в корпуса“, добави тя, обвинявайки Израел.

People I know very well just confirmed that Israeli drones cowardly bombed their ship last night, while they were in international waters off Malta's coast prepping to break the Aid Embargo in #Gaza.

All staff is safe & committed to reach Gaza, despite state terrorism. pic.twitter.com/EDIj8iKIIw