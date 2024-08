"Това е цензура": Турция блокира достъпа до платформата Instagram

Т урция е блокирала достъпа до платформата за социални медии Instagram, съобщи в петък регулаторът на информационните технологии, без да посочва причина или продължителност на забраната, която остави недостъпно и мобилното приложение на платформата. Това предаде The Economic Times.

Този ход последва коментарите в сряда на турския служител по комуникациите Фахреттин Алтун, който разкритикува платформата за това, което той нарече “нейно решение да блокира съболезнователните публикации по повод убийството на Исмаил Хания, ключов служител на палестинската войнствена групировка “Хамас”.

