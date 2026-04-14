Италия спря автоматичното подновяване на отбранителното споразумение с Израел

14 април 2026, 14:20
Източник: БТА/AP

И талианското правителство е решило да „суспендира автоматичното подновяване“ на споразумението за отбрана с Израел. Това заяви министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, цитирана от Франс прес и италианската агенция АНСА.

„Предвид настоящата ситуация, правителството реши да спре автоматичното подновяване на отбранителното споразумение с Израел“, каза Мелони пред журналисти по време на посещение в град Верона.

Мелони се скара на Тръмп заради папата

Какво представлява споразумението

Става дума за двустранно споразумение за сътрудничество в сферата на отбраната между Италия и Израел, което позволява:

обмен на военни технологии и информация
съвместни обучения и учения
сътрудничество в отбранителната индустрия

Подобни споразумения обикновено се подновяват автоматично на определен период, освен ако една от страните не реши да го прекрати или замрази.

Защо се стига до решението

Решението на Рим идва на фона на засиленото международно напрежение в Близкия изток и критиките към действията на Израел в региона.

Макар Мелони да не даде подробности, изказването ѝ подсказва, че италианското правителство иска да преразгледа отношенията си в сферата на отбраната в контекста на текущата геополитическа ситуация.

Мелони се дистанцира от Тръмп в опит да рестартира управлението си

Какво означава това на практика

Спирането на автоматичното подновяване не означава незабавно прекратяване на всички връзки между двете страни, а по-скоро:

  • временно „замразяване“ на разширяването на сътрудничеството
  • възможност за преразглеждане на условията
  • политически сигнал за дистанциране или натиск

Италия остава съюзник на Израел, но решението показва по-предпазлив подход в момент на повишено напрежение.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
