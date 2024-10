Италианското правителство започна да връща мигранти от Албания

И талия върна група от 12 мигранти от Албания, където бяха временно настанени. Преди 2 дни съдът в Рим обезсили правителствено постановление, което въвежда в експлоатация италиански бежански центрове зад граница, съобщи NOVA.

Тяхното създаване беше одобрено и от председателя на еврокомисията. Мярката се отнася само до мъже и целеше да ограничи притока по море към Апенините.

