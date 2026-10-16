„Държаха се като оцелели“: Експерт разчете скрития страх между Хари и Меган на първия им ангажимент във Великобритания

П ринц Хари и Меган Маркъл се появиха заедно на първия си съвместен ангажимент в Нотингам, откакто се завърнаха във Великобритания.

Посещението им носи всички белези на кралска обиколка – двойката спираше да поздравява събралите се хора, приемаше цветя и подкрепяше благотворителни каузи. Хари и Меган сияеха, докато разговаряха с почитателите си, и споделиха, че е страхотно отново да са тук.

Според експерт обаче зад усмивките се е криело явно напрежение, пише HELLO!„

Prince Harry and Meghan received a rapturous welcome in Nottingham on their first joint engagement since moving back to the U.K., with Harry protectively keeping a hand on his wife's back as excited well-wishers hugged her. “It’s great to be back,” she said. Their visit, which saw the Sussexes stop by the Community Recording Studio, supporting young people through music and the arts, marked a meaningful return – Nottingham hosted their first royal engagement in 2017 💛 📽️: Getty — HELLO! Canada (@HelloCanada) October 15, 2026

Изминаха четири години от последната публична поява на Меган във Великобритания и нервността ѝ личеше, когато с Хари отново се озоваха под светлините на прожекторите.

Междувременно херцогът заемаше откровено защитна позиция. В един от моментите той я прегърна през раменете, на което Меган отвърна, като го прегърна през кръста. „Това взаимно търсене на близост създаваше усещането, че се държат един за друг като оцелели“, коментира експертът по език на тялото Джуди Джеймс пред Daily Mail.

Тя подчертава, че двамата са използвали жестовете си, за да демонстрират радост от завръщането си, но у Хари ясно се е виждало вътрешно безпокойство и силен стремеж да защити съпругата си.

Според Джуди между тях са се разменили облекчени погледи, а жестът на Хари с длан към тълпата е изглеждал като знак на благодарност за приемането и подкрепата.

Имало е обаче и други белези на тревожност.

Докато Хари изглеждаше напълно уверен, Меган бе обгърнала тялото си с една ръка в самопрегръдка. Другата ѝ ръка бе поставена близо до гърлото – позиция, известна като жест на „счупено крило“, която често издава чувство за уязвимост и несигурност.

„Когато погледна съпруга си, в очите ѝ за кратко се появи изражение на страх или безпокойство. То подсказваше за скрита неувереност зад демонстративното им завръщане“, съобщава експертът.

'Clinging together like survivors': Body language expert claims Harry's 'protective' clutch of Meghan's shoulder revealed 'inner tension' https://t.co/oWUZ8G9gmn — Daily Mail (@DailyMail) October 15, 2026

Реакцията на хората

Около 100 души се събраха пред младежката благотворителна организация Community Recording Studio (CRS) в Нотингам, за да приветстват двойката.

67-годишната Маргарет Лангдън от Карлтън сподели, че визитата им показва, че „не всичко се върти около Лондон“ и че „по-малките градове също са от значение“.

12-годишната Келси също дойде да ги види и дори получи автограф от Меган, която ѝ написа: „Продължавай да блестиш! Всичко най-хубаво, Мег.“

22-годишната Клоуи Харис, студентка в университета „Нотингам Трент“, разказа: „Не беше прекалено пренаселено. Закъснях малко, но все пак успях да видя всичко добре. Имаше тълпа от техни големи фенове, които викаха „Обичаме ви“, но хората бяха по-малко, отколкото очаквах.“

След студиото двойката посети Himmah Hub – организация за борба с хранителната бедност, след което се отправи към последната си спирка: Epic Partners, където се подкрепят младежи в неравностойно положение чрез спорт, менторство и социални програми.

Prince Harry and wife Meghan make first joint appearance since UK return https://t.co/wN2k9hSTIP https://t.co/wN2k9hSTIP — Reuters (@Reuters) October 15, 2026

Ново напрежение с кралското семейство

Проявите им отново са предизвикали търкания с Бъкингамския дворец. В същия ден крал Чарлз III и кралица Камила заминаха за Кардиф за официалното откриване на новата сесия на уелския парламент (Сенед).

Още преди проявите на Хари и Меган, Чарлз официално потвърди с официално писмо, че те не са работещи членове на кралското семейство и към тях трябва да се отношение като към частни граждани.

Директивата, изпратена от Лорд Чембърлейн до висши държавни и военни представители от името на краля, потвърждава, че Хари и Меган не изпълняват официални кралски задължения и не представляват Короната. Те нямат право да използват и титлата „Негово/Нейно Кралско Височество“.

Искат ли Хари и Меган да се върнат към кралския живот?

След събитията в Нотингам въпросите се множат. За едни това е знак, че двамата искат отново да поемат официални ангажименти, докато за други това е опит да наложат собствения си модел – да бъдат „наполовина вътре, наполовина вън“.

Източник, близък до херцозите, заявява пред Daily Telegraph, че Меган няма намерение да прави редовни публични изяви. „Фокусът ѝ е насочен изцяло към семейството и децата, последван от бизнеса ѝ и евентуално възобновяване на актьорската ѝ кариера“, категоричен е той и допълва: „Тя не е работеща кралска особа“.

Хари обаче държи да продължи с публичните си ангажименти и вярва, че все още има какво да даде на обществото във Великобритания. Източник на списание HELLO! разкрива, че семейство Съсекс никога не са се съгласявали окончателно да се откажат от този среден вариант, когато се оттеглиха през 2020 г.

Приятел на двойката коментира: „Това не ги притеснява. Те никога не са подписвали съгласие, че няма да са наполовина вътре и наполовина вън от системата. Това решение просто им беше наложено. В момента те просто си живеят живота и могат да си го позволят, защото са финансово независими.“