Любопитно

Учени разработиха рецепта за кетчуп с протеин от водорасли

8 август 2026, 20:11
Учени разработиха рецепта за кетчуп с протеин от водорасли
Източник: iStock

У чени разработиха рецепта за кетчуп с протеин от водорасли, което повишава хранителната стойност на доматения сос, но и запазва познатия вкус, съобщи електронното издание „Юрикалърт". 

Професионални дегустатори одобриха рецепта, която съдържа до три процента добавен екстракт от водорасли. Според тях при тази комбинация се запазва сладкият, пикантен вкус и червеникавият цвят, с които този доматен продукт обичайно се свързва.

Рецептата е дело на научен екип, оглавяван от Паризе Адади от университета на Отаго, намиращ се в Дънидин, Нова Зеландия. Изследователите са публикували резултатите в изданието ACS Food Science & Technology.

„Искахме да повишим хранителната стойност на широко консумиран продукт, като използваме устойчив източник на протеини. Кетчупът е познат, има дълъг срок на годност и е подходящ за добавяне на функционални съставки“, обясни Адади, цитирана в публикацията. 

Въпреки че при много храни с добавен протеин се използва суроватка, грах или соя, Адади и колегите ѝ искат да опитат потенциално по-устойчива алтернатива и се спират на микроводорасли, които са богати на протеини.

Избират вида Chlorella vulgaris, който може да се отглежда бързо през цялата година, като се използват сравнително малка площ и прясна вода, обясни Адади. Според нея това прави тези микроводорасли по-подходящи като източник на протеини в сравнение с много наземни култури.

По-рано друг изследователски екип включи протеини от водорасли във вегански имитации на морски дарове. При кетчупа предизвикателство се оказва да се добави протеин от водорасли по начин и количество, които да не променят характерния вкус на доматения сос.

Екипът на Адади разработва рецепти за кетчуп с различно съдържание на протеини от водорасли - от един процент до 13 процента, в комбинация с обичайни съставки като домати, захар, сол, оцет, подправки и лимонена киселина. След като бутилират и пастьоризират пробите от кетчуп, включително и от традиционен без добавени водорасли, група от 15 дегустатори опитва продуктите. 

Тези, които съзъджат между едно и три на сто добавен протеин запазват познатия сладък, пикантен и леко подправен вкус, като се усеща само лека нотка на водорасли, се посочва в информацията. При кетчупа с между пет и 13 процента добавен протеин вкусът на водорасли и зеленикавият цвят е по-забележим, което намалява приемливостта на пробите, отбелязват изследователите. 

Освен това, в сравнение с обикновения кетчуп, пробите с между три и пет на сто съдържание на водорасли имат два до три пъти повече протеини, както и по-големи количества аминокиселини, минерали — особено натрий и желязо, и антиоксиданти.

Тези резултати показват, че умереното добавяне на протеин от водорасли би могло да се хареса на потребителите и да повиши хранителната стойност на продукт, смятат учените. Бъдещата работа на изследователите ще включва по-мащабни проучвания сред потребителите, тестове за срок на годност и разработване на продукти в търговски мащаби, добавя „Юрикалърт".

Източник: БТА/Теодора Славянова    
кетчуп с водорасли протеин от водорасли хранителна стойност устойчив източник на протеини микроводорасли Chlorella vulgaris иновации в храните функционални съставки научно изследване доматен сос
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Киев: Не сме изпращали преднамерено никакви средства към България

Киев: Не сме изпращали преднамерено никакви средства към България

Иран: Отварянето на Ормузкия проток зависи от САЩ

Иран: Отварянето на Ормузкия проток зависи от САЩ

18-годишен е задържан за убийството на чичо си

18-годишен е задържан за убийството на чичо си

Испания въведе граничен контрол с Италия

Испания въведе граничен контрол с Италия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
СССР осея арктическото си крайбрежие с ядрени фарове: Това беше отлична идея... докато не престана да бъде такава
Ексклузивно

СССР осея арктическото си крайбрежие с ядрени фарове: Това беше отлична идея... докато не престана да бъде такава

Преди 3 дни
Гореща сряда: Термометрите скачат до 38°C, жълт код за опасни жеги
Ексклузивно

Гореща сряда: Термометрите скачат до 38°C, жълт код за опасни жеги

Преди 3 дни
Тръмп с нов ултиматум към Иран: Или Ормузкият проток ще бъде отворен, или ще последва силен удар
Ексклузивно

Тръмп с нов ултиматум към Иран: Или Ормузкият проток ще бъде отворен, или ще последва силен удар

Преди 3 дни
<p>Израел отхвърли плана на Тръмп за Газа, Нетаняху постави твърдо условие</p>
Ексклузивно

Израел отхвърли плана на Тръмп за Газа, Нетаняху постави твърдо условие

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

„Когато гръмна, се чу силно“: Жители в района на Кардам с разказ от мястото на падналия дрон

България Преди 1 час

Летателният апарат се разбил в нива със слънчоглед на около 100 метра от границата ни с Румъния

Русия заяви, че е поразила кораби с военно оборудване в Одеса и Николаев

Русия заяви, че е поразила кораби с военно оборудване в Одеса и Николаев

Свят Преди 2 часа

По данни на руското Министерство на отбраната са използвани високоточни оръжия и дронове срещу военни складове и плавателни съдове

,

Инцидент край бреговете на Оман: Удариха кораб със снаряд, на борда избухна пожар

Свят Преди 3 часа

Пожарът на борда вече е потушен. От Британската организация за морски търговски операции потвърдиха, че корабът и екипажът са в безопасност

,

„Срам, срам!“: Опозиционна депутатка замери с яйца премиера на Косово

Свят Преди 3 часа

Скандалът избухна по време на заседание на парламента

,

Тайфунът „Долфин“ удари Япония: Ранени, хиляди без ток и отменени полети

Свят Преди 4 часа

Десетки хиляди сгради останаха без ток в Окинава, а летища и фериботи спряха работа. Китай се подготвя за опустошителни валежи от над 600 литра на квадратен метър

Ръст на западнонилска треска в Европа: Най-много са болните в Италия и Гърция

Ръст на западнонилска треска в Европа: Най-много са болните в Италия и Гърция

Свят Преди 4 часа

Заболяването се пренася от комари и няма специфично лечение или ваксина. Вижте какви са симптомите и как да се предпазим по време на път

Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич за ЕС, но Украйна няма време

Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич за ЕС, но Украйна няма време

Свят Преди 4 часа

Сръбският президент даде официална вечеря в чест на украинския си колега. Двамата обсъдиха енергетиката, инфраструктурата и подкрепата за европейския път на двете страни

Почина бащата на Лионел Меси

Почина бащата на Лионел Меси

Свят Преди 5 часа

,

Личният адвокат на Тръмп стана главен прокурор на САЩ

Свят Преди 5 часа

Кандидатурата на Тод Бланч бе подкрепена с едва 50 на 49 гласа. Назначаването на близък съюзник на Белия дом предизвика опасения за независимостта на институцията.

,

Голям пожар край езерото Гарда: Евакуираха над 200 души и десетки туристи в Италия

Свят Преди 5 часа

Сметната палата: Твърденията за конфликт на интереси на Димитър Главчев с възложените от НС одити са спекулативни

Сметната палата: Твърденията за конфликт на интереси на Димитър Главчев с възложените от НС одити са спекулативни

България Преди 6 часа

Оттам напомнят, че съгласно закона, всяко лице, заемащо публична длъжност, може да си направи самоотвод и да избегне презумпция за конфликт на интереси

Дунав се отдръпна: Плажове и древни находки излязоха наяве

Дунав се отдръпна: Плажове и древни находки излязоха наяве

България Преди 6 часа

Рекордно ниското ниво на реката край Видин и Русе разкри пясъчни ивици, останки от мамут и находка отпреди около 3000 години

Уволниха шофьор на автобус, гледал TikTok докато кара

Уволниха шофьор на автобус, гледал TikTok докато кара

България Преди 6 часа

По случая е извършена проверка, а поведението на водача е определено като недопустимо

<p>Пожар гори на изхода на Асеновград</p>

Пожар пламна на изхода на Асеновград, горят сухи треви и лозя

България Преди 6 часа

Заради задимяването околовръстният път е затворен за движение в двете посоки

Снимката е илюстративна

Дрон в небето над България: Как политическите партии коментираха инцидента

България Преди 7 часа

Властите увериха, че районът е обезопасен и няма пострадали хора или нанесени щети по инфраструктурата

<p>&bdquo;Справедлива цена&ldquo;: Как ще се следи за&nbsp;необосновано поскъпване на храните от септември</p>

„Справедлива цена“: Нови платформи ще следят за необосновано поскъпване на храните от септември

България Преди 7 часа

От 9 август стоките и услугите ще се обявяват само в евро

Всичко от днес

От мрежата

13 най-чести здравословни проблеми при Немските овчарки

dogsandcats.bg

Имат ли кучетата душа? Какво казва науката

dogsandcats.bg
1

Европа гори. Колко уязвима е България при следващата екстремна гореща вълна?

sinoptik.bg
1

Специален буй ще следи за замърсявания по Дунав

sinoptik.bg

Не е нужно да заслужиш любовта: 8 напомняния за всяка жена

Edna.bg

Антонио Бандерас: Инфарктът беше най-хубавото нещо, което ми се е случвало

Edna.bg

Александър Александров: Изиграхме силни 60 минути и заслужено победихме

Gong.bg

Локо Сф върна едно попадение на ЦСКА 1948

Gong.bg

„Когато гръмна, се чу силно“: Жители в района на Кардам с разказ от мястото на падналия дрон

Nova.bg

Киев: Не сме изпращали преднамерено никакви средства към България

Nova.bg