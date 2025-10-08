Испания наложи оръжейно ембарго на Израел

И спанските депутати одобриха днес указ-закон, установяващ ембарго върху оръжията, произхождащи от и предназначени за Израел - мярка, подкрепена от премиера социалист Педро Санчес с цел "спиране на геноцида" в ивицата Газа, предаде Франс прес.

Текстът беше приет с 178 гласа "за" и 169 "против". Воденото от Санчес правителство на малцинството в крайна сметка получи подкрепата на депутати от крайнолявата "Подемос", за които до сутринта не беше ясно как ще гласуват.

"Това правителство предложи ембарго срещу правителството на Нетаняху, за да спре геноцида в Газа, а вие ще гласувате против", заяви сутринта по време на контролна сесия в парламента Педро Санчес към Алберто Нунес Фейхо, лидера на дясната Народна партия, който се противопостави на мярката.

Spain's parliament imposes a total Arms Embargo on Israel, and it is now the law of the country pic.twitter.com/Xlfq4VVAH9 — Horizon Watch (@Horizonwatchs) October 8, 2025

Ембаргото, което според Педро Санчес Испания прилага от октомври 2023 г., беше обявено от премиера на 8 септември в рамките на поредица от мерки, целящи "да сложат край на геноцида в Газа". Това предизвика остра реакция от страна на израелското правителство, което през 2024 г. отзова посланика си, след като Испания призна държавата Палестина.

"Отговорът на Израел на ужасните атентати, извършени от терористичната групировка "Хамас" на 7 октомври 2023 г., в крайна сметка се превърна в безразборна атака срещу палестинското население, която повечето експерти определиха като геноцид", се казва в преамбюла на приетия текст.

Обявявайки "спешни мерки в подкрепа на палестинското население" този закон забранява всички видове износ на отбранително оборудване, продукти или технологии, използвани в тази област, към Израел, както и вноса на такива в Испания. Той също така блокира заявките за транзитно преминаване на авиационно гориво с потенциално военно приложение и забранява рекламата на продукти "произхождащи от незаконните колонии в Газа и Западния бряг".

"Министерският съвет може, по изключение, да разреши трансфера на отбранително оборудване, друго оборудване и продукти и технологии с двойна употреба, ако прилагането на предвидената забрана би нанесло вреда на общите национални интереси", предвижда обаче текстът.

Испания е сред най-твърдите в Европа противници на военната офанзива на Израел в ивицата Газа, започната в отговор на атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г.

Първоначално се очакваше гласуването да се състои вчера, но в крайна сметка беше отложено за днес, за да не съвпадне с годишнината от нападението, отбелязва АФП.