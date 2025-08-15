Испания гори: ЕС изпраща помощ за горските пожари

Свят

Данни на ЕС сочат, че от началото на годината в целия съюз са изгорели около 629 000 хектара земя

15 август 2025, 09:55
Източник: Getty Images

Е вропейският съюз изпрати два противопожарни самолета в Испания, за да помогне в овладяването на опустошителните горски пожари, след като страната за първи път активира механизма на блока за спешна помощ при бедствия, пише BBC

Помощта пристига в момент, когато на 14 август беше регистрирана трета жертва на пожарите. Опасенията са, че огънят може да продължи да се разпространява. Испанската държавна метеорологична служба Aemet прогнозира, че горещата вълна ще продължи до понеделник, с температури до 44°C в някои райони и умерени ветрове.

Испания е петата европейска държава, поискала помощ за борба с горските пожари. В Гърция от вторник насам са изгорели 25 000 акра земя.

Двата френски самолета Canadair пристигнаха в северозападния испански регион Галисия в четвъртък.

„Борбата с пожарите не признава граници“, каза представителят на правителството в региона Педро Бланко. „Френските екипи вече са в Испания, за да подсилят усилията ни за гасене на огъня.“

Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка заяви пред местни медии в сряда, 13 август, че засега самолетите не са били необходими, но правителството ги е извикало превантивно, за да могат да се включат веднага при нужда. Той допълни пред телевизия Cadena SER, че не изключва да поиска и допълнителни пожарникари.

В четвъртък в болница почина доброволец пожарникар от региона Леон, получил тежки изгаряния. Той е вторият доброволец, загинал в огнената стихия там, и третата жертва в страната от началото на седмицата. Миналия вторник друг мъж загина близо до Мадрид.

„За пореден път сме съкрушени от загубата на втори доброволец в Леон“, заяви премиерът Педро Санчес. „Цялата ни обич и подкрепа са за неговото семейство и близки в този тежък момент.“

Испанската гражданска гвардия съобщи, че е арестувала двама мъже по подозрение, че са предизвикали пожари в Кастилия и Леон, обхванали хиляди хектари. Така броят на арестуваните за палежи от началото на юни достигна десет.

Въпреки че жегата и сухото време създават идеални условия за пожари, много от тях тръгват от небрежност — барбекю, непогасена цигара или изхвърлена бутилка. В Испания палежът, дори и непреднамерен, е престъпление.

Хиляди хора бяха евакуирани от домовете си в различни части на страната. В сряда на 700 жители на югозападната провинция Касерес беше наредено да напуснат.

В съседна Португалия над 1900 пожарникари се борят с четири големи пожара. В централния град Транкозо от събота насам са изгорели около 14 000 хектара. Правителството удължи обявеното миналата седмица извънредно положение до неделя.

Горските пожари са често явление в Южна Европа през лятото, но жегите често ги правят по-мащабни и по-трудни за овладяване.

Данни на ЕС сочат, че от началото на годината в целия съюз са изгорели около 629 000 хектара земя, като близо една четвърт от тях са в Испания. Макар че не е лесно всяко екстремно метеорологично събитие да се свърже директно с климатичните промени, учените предупреждават, че глобалното затопляне прави горещите вълни по-чести, по-дълги и по-интензивни. Продължителните жеги изсушават почвата и растителността, което улеснява разпространението на огъня.

Гърция, България, Черна гора и Албания също активираха механизма за гражданска защита на ЕС, който позволява на всяка засегната от бедствие страна — в Европа или извън нея — да поиска спешна помощ.

В Гърция пожарите бушуват вече трети ден, като най-опасните огнища са на остров Хиос и в област Ахая на Пелопонес. Досега са ранени 95 души — пожарникари и цивилни. Според данни на ЕС повече от 10 000 хектара са изгорели в страната само от вторник сутринта.

Властите издадоха червен код за опасност в Атика, източна Централна Гърция, Евия, североизточен Пелопонес и Тракия. На остров Хиос фронтът на пожара се простира на десетки километри. Поради липсата на достатъчно ресурси много жители бяха евакуирани по море с помощта на бреговата охрана и частни лодки.

Полицията арестува трима мъже за палеж близо до пристанищния град Патра, който пламна по-рано тази седмица и все още тлее на места.

Пожари бяха регистрирани и в Албания и Турция, като няколко пожарникари пострадаха при опитите да ги овладеят.

Източник: BBC    
