Ето защо Украйна не може спре Русия

П окровск показва нова фаза на руско-украинската война - градски сражения без определени линии, където малки групи от руски диверсанти проникват в града, маскират се като цивилни или украински войници и стъпка по стъпка разкъсват отбраната. Украинските части живеят в мъгла от подозрение и риск, където приятел или враг могат да бъдат на няколко крачки разстояние, пише британският "Телеграф“.

"Минахме точно покрай тях“, заявява Иван, 21-годишен картечар от звеното за безпилотни системи "Да Винчи Вълци“, спомняйки си момент, в който диверсантите се представят за украински бойци, предава "Фокус“.

Подобни ситуации в Покровск вече не са изключение, а обичайни.

Руската армия е преминала към модел на "демеханизирана“ война. Вместо големи настъпателни колони, които украинските дронове и артилерия могат лесно да унищожат, руснаците напредват на групи от 3-5 души.

"Фронтовата линия се размива“, обяснява финландският анализатор Емил Кастехелми.

Руските разузнавателни дронове постоянно търсят "дупки“ в украинската отбрана. Поради недостига на хора тези пропуски са неизбежни. Руските групи влизат в града с велосипеди, мотоциклети, цивилни коли или дори пеша, използвайки мъглата и дъжда като прикритие.

В Покровск е практически невъзможно да се различи свой от чужд. Ето защо украинските защитници са възродили старата тактика с пароли на украински език, които са трудни за произнасяне от руснаците. Но и тя не винаги работи.

Често украинските войници рискуват да открият огън по цивилни или по другарите си. Командир си спомня случай, когато е било забранено да се стреля по бойна машина на пехотата, защото "е наша“. По-късно се оказало, че е руска и тя била унищожена от дрон. В друг случай, украинска бригада погрешно унищожила собствените си наземни дронове.

Дроновете са ключово оръжие в града: те откриват диверсанти и нанасят удари. Затова руснаците първо се опитват да достигнат до позициите на украинските оператори и да ги убият.

Според проекта Deep State Русия вече контролира поне половината от Покровск, останалите части са т. нар. "сива зона“. Нито една не е изцяло под украински контрол.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви броя на руснаците, проникнали в града, на 300, но военните смятат, че реалното число е по-голямо.

Украинското командване разположи и елитни части в града. "Азов“ се опита да стабилизира фронта през лятото, а наскоро бяха пратени и специалните части на ГРУ - "Черни ястреби“, за да възстановят логистиката. Руската тактика за бавно, постоянно проникване обаче дава резултати.

Покровск остава ключов за евентуално руско настъпление срещу Краматорск и Славянск. Но едва ли ще бъде превзет с масирана така или щурм.

"Ако просто придвижите пехотата напред, ще бъдете спрени на някакво ниво“, обяснява Кастелхелми.

Само по себе си падането на Покровск не отваря пътя на Русия за бързо завземане на Донбас. Руската тактика обаче има едно опасно предимство: изключително трудно е да бъде спряна.