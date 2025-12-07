Русия обяви, че е превзела още две села в Украйна

Р уските сили обявиха, че са превзели още две села в Украйна, предаде Ройтерс. Агенцията посочва, че не може да потвърди новината по независим източник.

В съобщение на руското министерство на отбраната се говори за превземане на село Кучеривка в Харковска област и за село Ривне в Донецка област.

В съобщението се посочва, че силите на Москва са нанесли удари по украинската транспортна, горивна и енергийна инфраструктура, по военни обекти и комплекси с дронове с голям обсег.

Обявяването от страна на Русия за превземането на нови селища в Украйна следва утвърдена практика от началото на конфликта, при която Москва регулярно съобщава за оперативни успехи. Такива твърдения често остават без независима проверка, като понякога са последвани от украинска реакция или оспорване.

По-рано Руското министерство на отбраната съобщи, че силите му са установили контрол над село Степова Новоселовка в Харковска област и Новопокровское в Донецка област. Тези обявления бяха част от поредица доклади за напредък в източната част на Украйна.

В друг случай, руските власти обявиха, че са превзели населените места Иванивка в Харковска област и Нетайлове в Донецка област. По-късно, Генералният щаб на украинските въоръжени сили заяви, че украинските сили са отблъснали атака именно край село Иванивка, което демонстрира различаващите се оценки на ситуацията на терен.

Предишни седмици донесоха и новини от Руското министерство на отбраната за „освобождаването“ на Котляровка в Харковска област и Соловьово в Донецката народна република.

Тези твърдения отново бяха част от по-широки доклади за постигнати успехи на фронтовата линия.