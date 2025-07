Хакерска група, свързана с Иран, заплашва да публикува 100 GB имейли от съветници на Доналд Тръмп

С вързана с Иран хакерска група е заплашила да публикува имейли, които твърди, че е откраднала от дългогодишни съветници на президента на САЩ Доналд Тръмп, сред които Роджър Стоун и началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс. Според информация на Reuters, хакерската група, която е проникнала в кампанията на президента за 2024 г., заявява, че разполага с приблизително 100 гигабайта имейли, които планира да публикува, предаде Newsweek.

Хакерите, използващи псевдонима „Робърт“, не са разкрили информация за съдържанието на имейлите или кога точно възнамеряват да ги публикуват. В миналото тази група публикува някои имейли преди президентските избори в САЩ миналата година.

В онлайн комуникации с Reuters те споменават, че също така имат имейли от акаунтите на адвоката на Тръмп, Линдзи Халиган, и от Сторми Даниелс, актрисата от филми за възрастни, която разкри, че е получила 130 000 долара, за да подпише споразумение за неразкриване на информация за афера с Тръмп.

Агенцията за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата (CISA) коментира киберзаплахата, казвайки, че "враждебен чуждестранен противник заплашва да експлоатира незаконно уж откраднати и непроверени материали с цел да отвлече вниманието, да дискредитира и да раздели САЩ."

Съобщението подчертава продължаващите усилия на Вашингтон да се справи с чуждестранната намеса, насочена към Белия дом. През септември, Министерството на правосъдието на САЩ обвини трима членове на Корпуса на гвардейците на революцията на Иран в свързаното с изтичането на информация, но те не успяха да попречат на президентските избори. Хакерската група не отговори на обвиненията по това време, а Техеран многократно отрече участие в кибершпионаж.

Директорът на ФБР Каш Пател предупреди: "Всеки, свързан с какъвто и да е вид нарушение на националната сигурност, ще бъде подробно разследван и преследван в пълната степен на закона." Reuters потвърди, че част от предишното изтичане на информация е включвала имейли от акаунти, сред които и този на Уайлс, а един от тях детайлно описваше финансово споразумение между Тръмп и адвокатите, представляващи Робърт Ф. Кенеди младши, изборът на Тръмп за министър на здравеопазването. Друг имейл обсъждал преговори за споразумение със Сторми Даниелс.

Последната заплаха идва в ситуация на нарастващо напрежение между САЩ и Иран, след като Тръмп нареди американски удари по ядрените съоръжения на страната през юни. Тръмп твърдеше, че удари са довели до "пълно заличаване" на съоръженията, но ръководителят на ядрената наблюдателна агенция на ООН заяви в неделя, че атаките не са успели да унищожат ядрената програма на Техеран и че страната може да започне обогатяване на уран "въпрос на месеци".

Stormy Daniels, the adult film actress who alleges she had an affair with Donald Trump, said her tell-all book will be released on October 2. https://t.co/Zm6ukegChH pic.twitter.com/daPorSf3Qn

Според Reuters хакерите са заявили, че не възнамеряват да изтекат материали след евентуалното избиране на Тръмп за втори мандат, но плановете им се променили, след намесата на Тръмп в ескалиращата криза между Иран и Израел вследствие на 12-дневни бойни действия.

