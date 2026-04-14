Свят

Два снаряда удариха търговски кораб в Оманския залив

Британската агенция UKMTO съобщи за нападение срещу товарен кораб на 112 мили от Рас ал Хад. На борда е избухнал пожар, а пакистански военен съд е оказал помощ. Извършителят на атаката в стратегическия район все още не е идентифициран

14 април 2026, 14:20
Източник: iStock/GettyImages

Н ападение е извършено срещу кораб в Оманския залив, съобщи Sky News.

Кораб за насипни товари е бил поразен от два неидентифицирани снаряда в Оманския залив, съобщи агенцията за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO).

На борда е избухнал пожар, а пакистански военен кораб е оказал помощ, уточняват от UKMTO.

Нападението е станало на около 112 морски мили югоизточно от Рас Ал Хад в Оман, добавя агенцията в публикация в социалната мрежа X.

Към момента не е ясно кой може да е извършил атаката.

Ормузкият проток и Оманският залив са две последователни части от един и същ морски път, но се различават по своята география и мащаб.

Ормузкият проток е изключително тясно и стратегическо „гърло“, което свързва богатия на петрол Персийски залив с останалия свят, като в най-тясната си точка е широк едва 33 километра, което го прави лесен за военна блокада.

От своя страна, Оманският залив е много по-широко и открито водно пространство, което започва веднага след протока и служи като преходна зона към Арабско море и Индийския океан. Накратко, ако Персийският залив е затворена стая, Ормузкият проток е неговата тясна врата, а Оманският залив е широкият коридор, който води към открития свят.

САЩ започнаха блокада на корабоплаването през Ормузкия проток към и от иранските пристанища и заплашиха да спират всеки трафик в международни води, който е платил такси на Иран.

Но как ще бъде установена подобна блокада?

Военният анализатор Шон Бел казва: „Няма да бъде като през Втората световна война – просто да се подреди линия от кораби през Ормузкия проток. Това не само би било невероятно уязвимо, но и всъщност не е необходимо“.

Вместо това основният фокус ще бъде върху големите танкери, идващи от остров Харг, откъдето Иран изнася по-голямата част от петрола си.

„Трябва да ги засечете, да ги проследите и потенциално да ги спрете“, казва Бел.

САЩ могат да използват различни методи за това, добави той, включително двата разрушителя, които имат в региона, които по думите му са „силно подсилени“ от военновъздушни сили и имат достъп до хеликоптери, ако се наложи качване на борда или задържане на плавателни съдове.

Тази карта показва иранските пристанища в Персийския залив и на протока...

Каква мощ все още притежава Иран?

Бел предупреждава, че основно предизвикателство за САЩ е минното поле, което Иран твърди, че е разположил в Ормузкия проток. Иран разполага с до 6 000 закотвени и дънни мини в инвентара си, които използват магнитни и акустични детонатори. Но колко от тях са в протока?

„Някои предполагат, че може да няма нито една, а преобладаващото мнение е, че броят им е около 12“, казва Бел. Той допълва, че заплахата „не би трябвало да е твърде трудна“ за противодействие от страна на САЩ, тъй като те разполагат с кораби, които не задействат магнитните детектори.

Последвайте ни
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

