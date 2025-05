Иранската ядрена заплаха: За какво е обогатяването на уран?

П родължаващото противопоставяне на иранската програма за обогатяване на уран остава ключово препятствие в закъсалите ядрени преговори. В основата на спора е настояването на Техеран за продължаване на дейностите по обогатяване, позиция, която Съединените щативъзприемат като приближаване към създаването на ядрено оръжие, предаде Newsweek.

Иран твърди, че ядрените му дейности са мирни и законни, докато Съединените щати и техните съюзници изискват стриктно спазване на ограничения и инспекции. Тази безизходица не само усложнява преговорите, но и повдига опасения за надпревара в ядрените оръжия в нестабилния Близък изток.

Защо е важно

Обогатяването на уран е в основата на спора, тъй като то държи ключа към потенциалния капацитет на Иран за ядрени оръжия. Докато обогатяването на ниско ниво може да се използва в граждански ядрени реактори, по-високите нива бързо могат да доведат до оръжеен уран. Неспособността на страните да постигнат споразумение относно нивата на обогатяване рискува да провали усилията за предотвратяване на ядреното развитие в Техеран. Тази безизходица застрашава регионалната стабилност и поставя на изпитание глобалните режими за неразпространение на ядрени оръжия.

Какво да знаем

