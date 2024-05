Йозеф Фрицъл, който изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, ще бъде преместен в обикновен затвор

А встрийското чудовище на кръвосмешението Йозеф Фрицъл "вече не представлява опасност", но не може да бъде освободен по "специални превантивни причини" и ще остане в затвора, постанови съд.

Поквареният изнасилвач може да бъде преместен в нормален затвор и вече не е необходимо да бъде държан в заведение с повишена сигурност за психично болни, обяви днес областният съд в Кремс.

Josef Fritzl, 90, 'no longer poses a danger' but CANNOT be freed, court rules: Incest monster can be released from prison for the mentally ill but must be held in regular jail still https://t.co/XBsupKfnFI pic.twitter.com/5GqN6Qsdj5