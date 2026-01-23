Свят

Имиграционните в САЩ задържаха 5-годишно дете и баща му

23 януари 2026, 09:30
Имиграционните в САЩ задържаха 5-годишно дете и баща му
Агент на имиграционните служби на САЩ   
Източник: ЕПА/БГНЕС

С лужители на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) са задържали петгодишно момче във вторник по време на операция по прилагане на имиграционното законодателство, съобщиха училищни власти в Минесота и адвокатът на семействотом цитирани от Би Би Си (BBC).

Детето в предучилищна възраст Лиам Рамос е било с баща си, посочен от Министерството на вътрешната сигурност (DHS) като Адриан Александър Конехо Ариас, когато Конехо Ариас е бил приближен от агенти на алеята пред дома си.

В изявление, публикувано в X, DHS заяви, че „ICE НЕ е насочвала действията си към дете“, а е провеждала операция срещу бащата – „незаконен чужденец“, който „изоставил“ сина си, когато бил приближен.

Зена Стенвик, директор на обществените училища в Колумбия Хайтс, попита: „Защо да се задържа петгодишно дете? Не можете да ми кажете, че това дете ще бъде класифицирано като насилствен престъпник“.

В публикация в X, ICE отрече детето да е било задържано. „Криминален незаконен чужденец ИЗОСТАВИ детето си, докато бягаше от служители на ICE, а нашите служители се увериха, че детето е в БЕЗОПАСНОСТ при жестокия студ“, заяви агенцията.

„ICE направи многократни опити да накара семейството да влезе в къщата, за да поеме попечителството над детето. Те отказаха да приемат попечителство над детето. Бащата каза на служителите, че иска детето да остане с него“.

DHS не отговори незабавно на искането на BBC за коментар.

Снимки, предоставени на BBC от училищния район, показват момче, идентифицирано като Лиам Рамос, носещо зимна шапка с форма на зайче, стоящо навън, докато служител държи раницата му.

Обществените училища в Колумбия Хайтс описаха тези снимки като направени от странични наблюдатели. Районът не идентифицира лицата, направили снимките, като ги определи като „познати и утвърдени членове на общността“.

Марк Прокош, адвокат, представляващ семейството, заяви на пресконференция в четвъртък, че Лиам и баща му са били държани в център за задържане в Сан Антонио, Тексас, и че адвокатите се опитват да се свържат с тях. Прокош каза, че момчето и баща му са пристигнали в САЩ през 2024 г. от Еквадор, за да потърсят убежище. „Това семейство по никакъв начин не е избягвало ICE“, каза той. „Те спазваха всички установени протоколи“.

Училищни служители заявиха, че агент е помолил детето да почука на вратата на дома, за да провери дали има други хора вътре. По това време момчето току-що се било прибрало от предучилищното си учебно заведение, каза Стенвик на пресконференцията. Тя заяви, че друг възрастен, живеещ в дома, е поискал да прибере малкото момче вътре, но му било отказано. 

Членът на училищния съвет Мери Гранлунд каза, че е била на мястото и е заявила на имиграционните служители, че може да поеме грижата за Лиам Рамос, но въпреки това те са го задържали.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който посети Минесота в четвъртък на фона на продължаващи протести срещу имиграционното правоприлагане, каза пред репортери, че ICE нямала избор, защото „бащата е избягал“. „Какво трябва да направят? Да оставят петгодишно дете да замръзне до смърт? Или да не арестуват незаконен чужденец в Съединените американски щати?“, каза той за агентите на ICE.

Той добави: „Ако аргументът е, че не можеш да арестуваш хора, които са нарушили закона, защото имат деца… това няма никакъв смисъл“.

Стенвик каза, че ICE наскоро е задържала общо четирима ученици в нейния училищен район, включително едно 10-годишно дете и двама 17-годишни. „Напливът от дейности на ICE в нашата общност предизвиква травма“, каза Стенвик пред репортери.

DHS поддържа позицията, че арестува „най-лошите от най-лошите криминални незаконни чужденци“ в усилие да възстанови обществената безопасност в Минесота.

На пресконференция на DHS във вторник Грегъри Бовино от Граничната служба на САЩ каза: „Нашите операции са законни, целенасочени и са фокусирани върху лица, които представляват сериозна заплаха за тази общност“.

Инициативата за прилагане на имиграционното законодателство, наречена „Операция Метро Сърдж“, предизвика възмущение сред жителите на Минеаполис, Сейнт Пол и други градове в щата.

На 7 януари федерален служител смъртоносно простреля жена на име Рене Гуд в Минеаполис, което предизвика протести и осъждане от местни и щатски служители. Администрацията на Тръмп твърди, че 37-годишната жена е използвала автомобила си като оръжие и че служителят е действал при самозащита.

Също в четвъртък, седем демократи в Камарата на представителите на САЩ гласуваха заедно с републиканците за приемане с малко мнозинство на финансиране от 1,2 трилиона долара (900 милиарда паунда) за държавни агенции, включително ICE.

Мярката, която би разпределила 64,4 милиарда долара за DHS, включително 10 милиарда за ICE, беше приета с 220 срещу 207 гласа. Тя все още трябва да бъде одобрена от Сената. Демократите, които гласуваха „за“, заявиха, че са го направили, за да осигурят финансиране за Администрацията за транспортна сигурност и Федералната агенция за управление при извънредни ситуации, и двете под шапката на DHS.

Източник: BBC    
имиграционен контрол ICE задържане на дете Лиам Рамос Минесота търсене на убежище министерство на вътрешната сигурност DHS операция Метро Сърдж протести Адриан Александър Конехо Ариас
