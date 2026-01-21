Свят

Българин в Канада беше задържан от ICE, след като се доближи твърде близо до границата със САЩ

"Съединените щати са загубили ума си"

21 януари 2026, 11:56
Българин в Канада беше задържан от ICE, след като се доближи твърде близо до границата със САЩ
Източник: БТА / АП / Tim Sullivan

Д митрий Георгиев разказа, че бил на почивка в Квебек, когато по погрешка се доближил до канадско-американската граница. Според неговите думи той не е имал намерение да влиза в Съединените щати. Но това нямало значение. Той бил арестуван от граничната полиция и прекарал следващите два и половина месеца в "черна дупка" на задържане от ICE.

"За какво съм тук?" каза Георгиев от ареста на ICE в Плимут, Масачузетс. "Не съм искал убежище", обясни българинът. Той просто искал да си купи самолетен билет и да се прибере у дома, пише WBUR.

Било средата на декември, когато 37-годишният Георгиев се обадил и разказал за събитията след ареста му на 4 октомври. Той обяснил, че отчаяно иска да се върне при семейството си в Германия, където живее повече от десет години. Но изглеждало, че е попаднал в "процепите” на федералната система за задържане, претоварена от масовата програма за депортиране на правителството.

Георгиев разказа, че отседнал при приятел в Монреал, когато наел кола и тръгнал към граничния град Стенстед, за да посети Ниагарския водопад. GPS-ът му го отвел до граничен пункт в щата Вермонт и едва когато осъзнал къде се намира, било твърде късно.

"Те казаха, че не ми е разрешено да влизам в Съединените щати. Аз им обясних: "Знам, просто искам да се върна в Канада", спомня си Георгиев.

Той казва, че граничните агенти не му позволили да се върне обратно. Бил задържан и прекарал следващите седмици в 10 различни ICE съоръжения в седем щата. Той бил принуден да пътува с вътрешни полети на ICE.

"Не се чувствам като в демократична страна," казва Георгиев от ареста в Плимут.

"Дават ти хвърчаща хартия с която казват, че ще бъдеш депортиран за 30 дни," но после сякаш променят решението си, добавя той.

Историята на Георгиев е странна и много от детайлите трудно биха могли да се потвърдят.

За разлика от местната полиция, Службата за имиграция и митническо изпълнение на САЩ (ICE) не е задължена да разкрива подробности за арестите или доклади, дори когато задържа хора. Служителите на агенцията редовно игнорират запитвания от журналисти или предлагат кратки, непотвърдени причини за арестите, както в крайна сметка се случи и в този случай.

Вторият българин, обвинен от САЩ: Не съм престъпник

  • Надежди за депортация

Няколко дни след ареста му адвокатът Анди Пелчер от Vermont Asylum Assistance Project интервюира Георгиев в ICE съоръжение в Сейнт Олбанс. Пелчер заяви, че няма причина ICE да не предостави т.нар. "доброволно напускане" и да го пусне на комерсиален полет обратно към родината му.

"Няма криминално минало, не са повдигнати федерални обвинения, а човекът заявява, че не търси никаква форма на защита от депортация," казва Пелчер.

Той добавя, че е опитал да убеди федералните агенти да започнат процеса за доброволно напускане, но не получил отговор.

"Тези документи не се предоставят," каза Пелчер през декември. "Дмитрий многократно е искал да ги получи, само за да бъде игнориран от агентите на ICE."

Това се случва въпреки, че имиграционните власти оказват натиск върху задържаните да приемат доброволно напускане. Министерството на вътрешната сигурност също призова хората да се самодепортират, "иначе ще бъдат преследвани и депортирани" от ICE.

Георгиев разказа, че охраната в ареста в Плимут била уважителна, но докато ICE го премествали из страната, се чувствал като престъпник. Бил с белезници на ръцете и краката, спал на бетонни подове и често оставал часове без вода.

"Чувствам се като на място, където правилата не работят. Може би в Русия или Беларус, не в Америка."

Руски учен: Там бях третиран като животно в клетка

  • Опит за депортация

След около месец и половина задържане, Георгиев мислел, че най-накрая ще се прибере. ICE го транспортирали до Тексас, за да се качи на полет към Източна Европа. Но след дългото пътуване, през Луизиана и Аризона, научил, че полетът е претоварен. Той бил сред повече от 30 души, върнати обратно в ICE съоръженията, откъдето дошли.

В средата на декември, обратно в ареста в Плимут, Георгиев казал, че губи надежда; започнал да изпитва депресия и халюцинации и можел да спи само по час-два на нощ. Никой не му казвал кога ще бъде депортиран, а след провала на полета до Тексас, той не можел да се довери на служителите.

Адвокатът Пелчер обяснява, че не получил отговори от служителите на ICE относно случая на Георгиев.

Георге Шербан бил задържан по обвинение, че е участвал в трафик на хора; той твърди, че е замесен погрешка

  • Граничният пункт в Станстед, Квебек

Граничният канадски град Станстед, с население 2 800 души, се рекламира като "един от най-интересните градове в Източните градски райони."

Най-известната атракция е Haskell Free Library and Opera House, викторианска сграда от тухли и камък, която се намира на границата между САЩ–Канада. Именно там Георгиев се озовал в града.

На билетния център на библиотеката, дългогодишният доброволец Питър Лепин посрещал посетители на френски и английски.

"Bonjour, madame," казал той, усмихвайки се.

Като канадец, Лепин също бил възмутен от американския президент, който заплашвал да анексира дългогодишен съюзник на север. За Лепин историята на Георгиев била поредното доказателство за лудостта на нацията.

"Всичко, което мога да кажа, е, че Съединените щати са загубили ума си."

Лепин добавя, че все повече истории излизат наяве за чуждестранни туристи, които по погрешка се доближават до границата и се сблъскват с американските имиграционни власти.

Адвокатът на Дебора Михайлова: Има опасност Георгиев да напусне страната

  • Претенции на ICE

В Бостън се появява нов елемент, който поставя под въпрос част от историята на Георгиев. Представител на Министерството на вътрешната сигурност заяви, че граничните патрули арестували Георгиев след сигнал за "подозрителен човек с раница, който се движи близо до имота на обаждащия се," и добави, че той носел наркотици.

Не е ясно дали Георгиев е бил същият човек или какво е носил при ареста.

Адвокатът Пелчер коментира, че дори да е имало лекарства, те не били достатъчни за повдигане на обвинения.

В официалното изявление се казва: "DHS работи бързо извънредно, за да премести тези чужденци от арестантските центрове към крайната им дестинация - техните домове."

Няколко дни преди Коледа, Георгиев се обадил от Плимут. Линията предупредила, че разговорът може да се записва. Георгиев звучал обнадежден и казал, че има новини. Съгласил се да бъде записан, след което линията прекъснала.

Малко преди Нова година, името на Георгиев изчезнало от сайта на ICE за задържани лица, често единственият начин да се разбере къде се намира човек. Член на семейството му заяви, че той е летял до Полша и се прибирал в Германия за новата година.

Източник: WBUR    
Дмитрий Георгиев ICE задържане Граничен инцидент Грешно преминаване на границата Депортация Имиграционна система на САЩ Плимут Масачузетс Квебек Адвокат Анди Пелчер Доброволно напускане
