Гроси: МААЕ работи като посредник между Украйна и Русия по отношение на атомните централи

М еждународната агенция за атомна енергия (МААЕ) непрестанно работи като посредник между Украйна и Русия по отношение на украинските атомни централи, каза днес началникът на МААЕ Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс.
An IAEA team yesterday visited a substation critical to nuclear safety and security in Ukraine and reported damage as a result of recently reported military activities, IAEA Director General @rafaelmgrossi said yesterday.https://t.co/V0lAhDHFrC pic.twitter.com/sr1uiFnJH7— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 1, 2025
Агенцията наблюдава спазването на условията на временното примирие около Запорожката АЕЦ, добави Гроси.
Ръководителят на МААЕ: Ситуацията там остава изключително напрегната
Той каза още, че има засилен интерес към ядрената енергия по света, но инвестициите и новите проекти трябва да се придържат към правилата за неразпространение.