Главният хирург на САЩ: Няма безопасно ниво на консумация на алкохол

В препоръка на главния хирург на САЩ д-р Вивек Мърти се посочва, че няма безопасно ниво на консумация на алкохол.

Според доклада, изготвен въз основа на преглед на наличната научна литература, алкохолът е свързан с риска от редица видове рак, особено рак на гърдата при жените, следван от ракови заболявания, засягащи храносмилателната система.

В действителност само алкохолът е причина за близо 100 000 случая на рак и 20 000 смъртни случая от рак годишно в САЩ, се посочва в прегледа.

„Тази съвкупност от научни доказателства показва причинно-следствена връзка между употребата на алкохол и повишения риск от поне седем различни вида рак, включително на гърдата (при жените), на дебелото черво, на хранопровода, на черния дроб, на устата (устната кухина), на гърлото (фаринкса) и на гласните кухини (ларинкса)“, се посочва в консултацията.

„Колкото повече алкохол се консумира, толкова по-голям е рискът от рак. За някои видове рак, като рак на гърдата, устата и гърлото, доказателствата показват, че този риск може да започне да се увеличава около едно или по-малко питиета на ден.“

Здравните съвети относно консумацията на алкохол могат да бъдат донякъде противоречиви, като данните сочат, че умерената консумация на алкохол може действително да е полезна за някои аспекти на здравето, а проучванията подчертават вредата за други.

Връзката между алкохола и раковите заболявания е известна и установена, но обикновено се свързва с употребата на големи количества алкохол, като в препоръките за хранене на САЩ са определени „здравословни“ граници от едно до две питиета на ден за мъжете и едно или по-малко за жените.

В новата препоръка се казва, че дори това е твърде много. Приблизително 17% от 20 000-те смъртни случая от рак, свързани с употребата на алкохол, годишно попадат в препоръчителните граници на консумация.

„През 2019 г. приблизително 96 730 случая на рак са свързани с консумацията на алкохол, включително 42 400 при мъжете и 54 330 при жените. В световен мащаб през 2020 г. 741 300 случая на рак са свързани с консумацията на алкохол; 185 100 от тези случаи са свързани с консумацията на приблизително две напитки дневно или по-малко“, се посочва в консултацията.

‼️WARNING ‼️ 🍷🍺



Very Controversial Opinion



Pastors, Christians, & People should NOT drink alcohol



US Surgeon General wants a WARNING label on alcohol



He says MODERATE drinking is NOT healthy



Drinking is one of the leading causes of cancer & death in USA



Do you agree? pic.twitter.com/fkEriyZawF