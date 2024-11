Някога нелегален, този японски алкохол се завръща

П роизвежданите в Япония уиски, саке и бира са популярни в цял свят.

Но един бар в Токио се опитва да върне на местните жители и посетителите вкуса на добуроку - една от най-старите и противоречиви напитки в японската история.

Пивоварната Heiwa Doburoku Kabutocho се намира в квартал Нихомбаши в източната част на Токио. По време на периода Едо (1603-1868 г.) в този район кипи оживление, тъй като лодки пренасят саке.

С оглед на това пивоварната Heiwa Shuzou, която от 1928 г. произвежда саке в префектура Вакаяма, решава да открие този рядък специализиран бар добуроку в един от престижните квартали на града.

Преди да се впуснете в бара, за да опитате чаша, ето какво трябва да знаете за този исторически, противоречив чай.

Какво точно представлява добуроку?

Историята на добуроку е толкова мътна, колкото и самата напитка.

Често се смята, че е родоначалник на днешното саке; неслучайно йероглифите, съставящи думата, 濁酒, означават „мътна“ или нерафинирана напитка. За да се разграничи този вид мътна японска алкохолна напитка от вездесъщото и прозрачно саке, съществуват две различни, макар и леко подвеждащи категории: seishu (清酒), или прозрачно саке, и добуроку (濁酒).

